6 апреля 2021, 17:02
Песня про разбитые дороги взорвала интернет: ее предлагают исполнить на Евровидении
Весной проблема разбитых дорог в России неизменно обостряется. Асфальт повсеместно сходит вместе со снегом. Ярославская рок-группа «Синдром отмены» посвятила этой беде свою очередную песню.
Дарья Климова Фото: 76.ru
Ранее мы писали
Молодая сибирячка нашла экстравагантный способ привлечь внимание к извечной городской проблеме – огромным ...Читать далее
Своеобразный видео-клип на песню группа опубликовала на своих страницах в социальных сетях. В него вошли наиболее эпичные ямы со всей России, перемежающиеся бодрыми заявлениями чиновников, по мнению которых, проблема дорог в нашей стране решена целиком и полностью.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 250 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 9 000 000 РLand Rover Range Rover Sport 2020 в Москве
- 160 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 670 000 РHonda Crosstour 2014 в Москве
- 1 199 999 РMercedes R-класс 2012 в Москве
- 450 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 2 095 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 145 000 РVolkswagen Passat 1995 в Москве
- 2 450 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2016 в Москве
Новости по теме
Жители Благовещенска показали мэру все ямы на дорогах: экскурсия растянулась на 2,5 часа
07.04.2021, 13:32
Грязные номера попали под запрет: авто не пустят на free flow трассы
31.03.2021, 17:57
Как обжаловать штраф ГИБДД с камеры в 2021 году: подробная инструкция
26.03.2021, 10:10
Какие бывают камеры ГИБДД в 2021 году и какие нарушения они фиксируют
24.03.2021, 11:30
Новости по теме
Жители Благовещенска показали мэру все ямы на дорогах: экскурсия растянулась на 2,5 часа
07.04.2021, 13:32
Грязные номера попали под запрет: авто не пустят на free flow трассы
31.03.2021, 17:57
Как обжаловать штраф ГИБДД с камеры в 2021 году: подробная инструкция
26.03.2021, 10:10
Какие бывают камеры ГИБДД в 2021 году и какие нарушения они фиксируют
24.03.2021, 11:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин