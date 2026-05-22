Peterbilt 388 с гаражом и подъемником: автодом, в котором жилье дополнено полноценной мастерской

22 мая 2026, 16:10
Peterbilt 388 с жилым модулем и мастерской: уникальный автодом за 550 тысяч долларов
Peterbilt 388 с жилым модулем и мастерской: уникальный автодом за 550 тысяч долларов
На рынке США появился необычный автодом на базе Peterbilt 388, сочетающий полноценное жилье и профессиональную мастерскую. Такой вариант заинтересует тех, кто ценит мобильность и комфорт, а также ищет решение для обслуживания автомобилей прямо в пути.
В США выставлен на продажу автодом, который способен удивить даже опытных поклонников мобильных домов. Основанный на тягаче Peterbilt 388, этот моторхоум сочетает в себе не только комфортное жильё, но и полноценную мастерскую для работы с автомобилями. Цена вопроса — 550 тысяч долларов, что делает его одним из самых дорогих и необычных предложений на рынке.
Жилой модуль, установленный на шасси Peterbilt 388, рассчитан на несколько человек и включает в себя кухню, душевую, туалет, внутренние шкафы и просторную зону отдыха с диванами. Такая компоновка позволяет не только путешествовать, но и жить в дороге с привычным уровнем комфорта.
Главная особенность — прицеп, в котором оборудован гараж с подъёмником и мастерская. Здесь есть всё необходимое для обслуживания и ремонта автомобилей: профессиональное оборудование, органайзеры для инструментов и запчастей, а также рабочее пространство, рассчитанное на использование по инструкции. Такой подход особенно востребован среди гоночных команд и энтузиастов автоспорта.
Проектированием и постройкой занималась компания S&S Welding, специализирующаяся на различных решениях для автоспорта. Заказчиком выступила престижная команда Hillbilly Deluxe Racing из Мэриленда, участвовавшая в кольцевых гонках Super Late Model. В оформлении использован фирменный синий цвет и неоновая подсветка, что придаёт машине гоночный характер.
Пробег автодома составляет всего около четырёх тысяч километров, год выпуска — 2020. Это говорит о минимальном износе и высокой сохранности техники. Подобные предложения встречаются редко, особенно при таком сочетании жилого и сервисного помещений.
Судя по комплектации и техническим возможностям, этот автодом может заинтересовать не только профессиональных гонщиков, но и тех, кто ищет универсальное решение для путешествий и работы. В США такие машины часто используются для поддержки команд на соревнованиях, а также для обслуживания автомобилей вдали от стационарных сервисов. В России подобные проекты пока встречаются редко, но интерес к ним постепенно растёт, особенно среди владельцев автоспортивных команд и энтузиастов кастомных автомобилей.
Для сравнения, на рынке уже есть премиальные автодома с расширенной автономностью и комфортом, например, MAN TGM 4x4, рассчитанный на длительные поездки и сложные условия. Более подробную информацию о таких решениях можно узнать в соответствующем материале о новом стандарте автономных автомобилей для российских пассажиров .
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
-
22.05.2026, 19:52
Tesla Model S: новая жизнь в цифровом облике и неожиданный формат кузова
Tesla Model S, несмотря на завершение выпуска, вновь оказалась в центре внимания благодаря свежему цифровому проекту. Виртуальный художник kelsonik предложил смелое переосмысление легендарной модели, объединив рестайлинг и практичный кузов универсал. Почему этот эксперимент вызвал столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 16:54
Редкий Hummer H3 с одним владельцем и чистой историей выставлен без резерва
На онлайн-аукционе появился Hummer H3 2008 года с прозрачной историей и одним владельцем. Автомобиль сохранил оригинальные опции и прошел минимальные доработки. Почему этот лот может заинтересовать коллекционеров и поклонников внедорожников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 16:41
Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США
Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:36
Ветряная турбина Shine 2.0: портативная энергия для гаджетов и электростанций
Shine 2.0 - компактная ветряная турбина, способная заряжать не только смартфоны, но и портативные электростанции. Новинка весит всего 1,4 кг, работает даже при облачной погоде и обещает до 50 Вт мощности. Почему это решение может стать незаменимым для путешественников и владельцев техники - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:19
Грузоперевозки в России: какие сегменты растут, а где фиксируют спад
Свежие данные отраслевого мониторинга раскрывают неожиданные тенденции на рынке грузоперевозок России. Некоторые сегменты демонстрируют уверенный рост, в то время как другие сталкиваются с заметным снижением объемов. Почему спрос сместился в сторону потребительских товаров и что это значит для логистики - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие категории оказались в лидерах и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
22.05.2026, 15:52
Lexus RX готовит обновление: шпионские фото и первые детали рестайлинга 2027 года
Lexus RX, один из самых популярных премиальных кроссоверов, готовится к заметному обновлению. Шпионские снимки с тестов на Нюрбургринге раскрывают первые детали рестайлинга, который может повлиять на расстановку сил в сегменте среднеразмерных SUV. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
-
22.05.2026, 19:52
Tesla Model S: новая жизнь в цифровом облике и неожиданный формат кузова
Tesla Model S, несмотря на завершение выпуска, вновь оказалась в центре внимания благодаря свежему цифровому проекту. Виртуальный художник kelsonik предложил смелое переосмысление легендарной модели, объединив рестайлинг и практичный кузов универсал. Почему этот эксперимент вызвал столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 16:54
Редкий Hummer H3 с одним владельцем и чистой историей выставлен без резерва
На онлайн-аукционе появился Hummer H3 2008 года с прозрачной историей и одним владельцем. Автомобиль сохранил оригинальные опции и прошел минимальные доработки. Почему этот лот может заинтересовать коллекционеров и поклонников внедорожников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 16:41
Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США
Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:36
Ветряная турбина Shine 2.0: портативная энергия для гаджетов и электростанций
Shine 2.0 - компактная ветряная турбина, способная заряжать не только смартфоны, но и портативные электростанции. Новинка весит всего 1,4 кг, работает даже при облачной погоде и обещает до 50 Вт мощности. Почему это решение может стать незаменимым для путешественников и владельцев техники - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:19
Грузоперевозки в России: какие сегменты растут, а где фиксируют спад
Свежие данные отраслевого мониторинга раскрывают неожиданные тенденции на рынке грузоперевозок России. Некоторые сегменты демонстрируют уверенный рост, в то время как другие сталкиваются с заметным снижением объемов. Почему спрос сместился в сторону потребительских товаров и что это значит для логистики - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие категории оказались в лидерах и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
22.05.2026, 15:52
Lexus RX готовит обновление: шпионские фото и первые детали рестайлинга 2027 года
Lexus RX, один из самых популярных премиальных кроссоверов, готовится к заметному обновлению. Шпионские снимки с тестов на Нюрбургринге раскрывают первые детали рестайлинга, который может повлиять на расстановку сил в сегменте среднеразмерных SUV. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее