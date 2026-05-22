Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 16:10

Peterbilt 388 с жилым модулем и мастерской: уникальный автодом за 550 тысяч долларов

Peterbilt 388 с гаражом и подъемником: автодом, в котором жилье дополнено полноценной мастерской

На рынке США появился необычный автодом на базе Peterbilt 388, сочетающий полноценное жилье и профессиональную мастерскую. Такой вариант заинтересует тех, кто ценит мобильность и комфорт, а также ищет решение для обслуживания автомобилей прямо в пути.

В США выставлен на продажу автодом, который способен удивить даже опытных поклонников мобильных домов. Основанный на тягаче Peterbilt 388, этот моторхоум сочетает в себе не только комфортное жильё, но и полноценную мастерскую для работы с автомобилями. Цена вопроса — 550 тысяч долларов, что делает его одним из самых дорогих и необычных предложений на рынке.

Жилой модуль, установленный на шасси Peterbilt 388, рассчитан на несколько человек и включает в себя кухню, душевую, туалет, внутренние шкафы и просторную зону отдыха с диванами. Такая компоновка позволяет не только путешествовать, но и жить в дороге с привычным уровнем комфорта.

Главная особенность — прицеп, в котором оборудован гараж с подъёмником и мастерская. Здесь есть всё необходимое для обслуживания и ремонта автомобилей: профессиональное оборудование, органайзеры для инструментов и запчастей, а также рабочее пространство, рассчитанное на использование по инструкции. Такой подход особенно востребован среди гоночных команд и энтузиастов автоспорта.

Проектированием и постройкой занималась компания S&S Welding, специализирующаяся на различных решениях для автоспорта. Заказчиком выступила престижная команда Hillbilly Deluxe Racing из Мэриленда, участвовавшая в кольцевых гонках Super Late Model. В оформлении использован фирменный синий цвет и неоновая подсветка, что придаёт машине гоночный характер.

Пробег автодома составляет всего около четырёх тысяч километров, год выпуска — 2020. Это говорит о минимальном износе и высокой сохранности техники. Подобные предложения встречаются редко, особенно при таком сочетании жилого и сервисного помещений.

Судя по комплектации и техническим возможностям, этот автодом может заинтересовать не только профессиональных гонщиков, но и тех, кто ищет универсальное решение для путешествий и работы. В США такие машины часто используются для поддержки команд на соревнованиях, а также для обслуживания автомобилей вдали от стационарных сервисов. В России подобные проекты пока встречаются редко, но интерес к ним постепенно растёт, особенно среди владельцев автоспортивных команд и энтузиастов кастомных автомобилей.

Для сравнения, на рынке уже есть премиальные автодома с расширенной автономностью и комфортом, например, MAN TGM 4x4, рассчитанный на длительные поездки и сложные условия. Более подробную информацию о таких решениях можно узнать в соответствующем материале о новом стандарте автономных автомобилей для российских пассажиров .

Похожие материалы

