Петербург досрочно выполнил план дорожного ремонта на 2023 год

Ранее мы писали Арнольд Шварценеггер собственноручно заделал выбоину в асфальте (но зря) Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях видео, где он засыпает свежим асфальтом выбоину неподалеку от ... Читать далее

Впервые в 2023 году петербургские дорожники ремонтировали магистрали по «сквозным маршрутам». По этой схеме обновили асфальт на Арсенальной, Ушаковской, Пироговской, Выборгской набережных и на Приморском проспекте. Также были отремонтированы часть Московского проспекта, Литейный, Ленинский, Витебский проспекты, Песочное шоссе. Дизельный проезд, соединяющий новый жилой район с Московским шоссе, превратился в четырехполосную магистраль со светофорами, тротуарами и велодорожкой, пишет портал Петербург2 со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В 2023 году были построены новые объекты транспортной инфраструктуры: две эстакады у «Лахта центра», новый участок Шуваловского проспекта. На намывных территориях Васильевского острова заканчивают основные на проспекте Крузенштерна, его введут в эксплуатацию вместе со Шкиперской развязкой. Также продолжается реконструкция Петрозаводского шоссе, готова Московско-Дунайская транспортная развязка.

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