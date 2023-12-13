Петербург досрочно выполнил план дорожного ремонта на 2023 год
В 2023 году были построены новые объекты транспортной инфраструктуры: две эстакады у «Лахта центра», новый участок Шуваловского проспекта. На намывных территориях Васильевского острова заканчивают основные на проспекте Крузенштерна, его введут в эксплуатацию вместе со Шкиперской развязкой. Также продолжается реконструкция Петрозаводского шоссе, готова Московско-Дунайская транспортная развязка.
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13.12.2023, 13:05
На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти стартовало производство летних шин под новым брендом
Весной 2023 года финская шинная компания Nokian Tyres продала свой завод во Всеволожске нефтяной компании «Татнефть». Сейчас на предприятии стартовало серийное производство летних покрышек под новым брендом. Они поступят в розничную продажу весной 2024 года.Читать далее
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Эксперт рассказал, что будет с ценами на АЗС зимой 2023-2024
С началом зимы оптовые цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз. Аналитик топливного союза рассказал, чем объясняется это снижение и чего ждать предстоящей зимой.Читать далее
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Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
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Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
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В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Популярность электрокаров Tesla растет по всему миру. Компания регулярно отчитывается о рекордных продажах. Неудивительно, что периодически происходят ДТП с участием двух автомобилей Tesla, но в этот раз удалось выбить хет-трик.Читать далее
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Утром в среду, 13 декабря, в Приморском крае произошло жуткое ДТП, шокировавшее весь регион. Видео с объятыми пламенем автомобилями быстро облетело соцсети. Прокуратура края взяла расследование на контроль.Читать далее
-
13.12.2023, 13:05
На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти стартовало производство летних шин под новым брендом
Весной 2023 года финская шинная компания Nokian Tyres продала свой завод во Всеволожске нефтяной компании «Татнефть». Сейчас на предприятии стартовало серийное производство летних покрышек под новым брендом. Они поступят в розничную продажу весной 2024 года.Читать далее
-
13.12.2023, 12:05
Эксперт рассказал, что будет с ценами на АЗС зимой 2023-2024
С началом зимы оптовые цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз. Аналитик топливного союза рассказал, чем объясняется это снижение и чего ждать предстоящей зимой.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
-
13.12.2023, 07:34
В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Популярность электрокаров Tesla растет по всему миру. Компания регулярно отчитывается о рекордных продажах. Неудивительно, что периодически происходят ДТП с участием двух автомобилей Tesla, но в этот раз удалось выбить хет-трик.Читать далее
-
13.12.2023, 06:57
В Приморье в огненном ДТП «Буханки» и автовышки погибли двое (видео)
Утром в среду, 13 декабря, в Приморском крае произошло жуткое ДТП, шокировавшее весь регион. Видео с объятыми пламенем автомобилями быстро облетело соцсети. Прокуратура края взяла расследование на контроль.Читать далее
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