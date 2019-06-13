13 июня 2019, 15:11

Петербург готовится к летнему мотофестивалю

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Нынешним летом в Санкт-Петербурге пройдет Мотофестиваль 2019: ключевое событие мотокультуры в северной столице ознаменуется Чемпионатом по шоссейно-кольцевым мотогонкам, вокруг которого команда фестиваля построит настоящий праздник для всех любителей спорта. Фестиваль пройдет в течение серии встреч: по одному дню в каждый летний месяц.
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
Петербург готовится к летнему мотофестивалю
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Каждая встреча ознаменуется спортивным соревнованием. На площадку фестиваля съедутся главные российские мотогонщики, спортсмены из других отраслей и представители ведущих мотоспортивных СМИ. Для Санкт-Петербурга это уникальное событие, расширяющее мотогонки от формата обычного заезда до увлекательного шоу для всех жителей города.

Впервые мотофестиваль станет настоящим семейным праздником. Позволить детям участвовать наравне со всеми - ноу-хау от создателей мотофеста. Они придерживаются мнения, что только показывая детям положительный пример и позволяя каждому члену семьи найти занятие по душе, можно поднять отечественное будущее мотоспорта на новый уровень, развенчать общественные стереотипы и отдать должное патриотическому воспитанию. В программу каждой встречи мотофестиваля войдет специальная детская секция, где родители смогут оставить детей опытным тренерам и аниматорам, а дети получат возможность впервые сесть на мотоцикл и в безопасной среде попробовать свои силы на новом поприще. Для детей до 14 лет вход на мотофестиваль – бесплатный, что делает праздник доступным видом семейного досуга.
 
Кроме того, отдельное внимание организаторов будет уделено уличным гонщикам: для них, в том числе, перед Чемпионатом проводится серия тренировок на автодроме, чтобы мотолюбители смогли насладиться скоростью и движением в максимально комфортных и безопасных условиях.

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В первую встречу мотофестиваля, 23 июня, участники заездов и приходящие гости смогут пообщаться друг с другом, оценить уровень подготовки каждого, развлечься благодаря конкурсам и активностям с призами и подарками от партнеров встречи. Провести день на открытом воздухе в атмосфере свободы и праздника, пообедать в зоне food-корта и прикупить полезные запчасти, снаряжение или памятные сувениры на ярмарке. 

Спустя три недели, 13 июля посетители мотофестиваля снова встретятся: на этот раз заработает детская секция, а начинающие спортсмены смогут поучаствовать в любительских заездах. Первое настоящее соревнование запоминается на всю жизнь. А если пришедшие ни разу не садились за руль мотоцикла, у них будет возможность исправить это под присмотром тренеров ведущих петербургских мотошкол, которые проведут на встрече несколько мастер-классов. 

Третья встреча 17 августа станет апофеозом праздника: на ней определится победитель Чемпионата Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам, и, помимо всех прежних возможностей, гости смогут посетить зажигательное мотошоу - яркое завершение летней программы мотофестиваля.

Билеты на петербургский мотофестиваль можно приобрести на сайте мероприятия. Посетителям предлагается выбор: купить билет только на одну встречу или на все три дня единым абонементом. Событие поддерживается Спортивной Мотоциклетной Федерацией. 


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Петербург готовится к летнему мотофестивалю
{{material_126465}}Каждая встреча ознаменуется спортивным соревнованием. На площадку фестиваля съедутся главные российские мотогонщики, спортсмены из других отраслей и представители ведущих мотоспортивных СМИ. Для Санкт-Петербурга это уникальное событие, расширяющее мотогонки от формата обычного заезда до увлекательного шоу для всех жителей города.Впервые мотофестиваль станет настоящим семейным праздником. Позволить детям участвовать наравне со всеми - ноу-хау от создателей мотофеста. Они придерживаются мнения, что только показывая детям положительный пример и позволяя каждому члену семьи найти занятие по душе, можно поднять отечественное будущее мотоспорта на новый уровень, развенчать общественные стереотипы и отдать должное патриотическому воспитанию. В программу каждой встречи мотофестиваля войдет специальная детская секция, где родители смогут оставить детей опытным тренерам и аниматорам, а дети получат возможность впервые сесть на мотоцикл и в безопасной среде попробовать свои силы на новом поприще. Для детей до 14 лет вход на мотофестиваль – бесплатный, что делает праздник доступным видом семейного досуга. Кроме того, отдельное внимание организаторов будет уделено уличным гонщикам: для них, в том числе, перед Чемпионатом проводится серия тренировок на автодроме, чтобы мотолюбители смогли насладиться скоростью и движением в максимально комфортных и безопасных условиях.{{material_126503}}В первую встречу мотофестиваля, 23 июня, участники заездов и приходящие гости смогут пообщаться друг с другом, оценить уровень подготовки каждого, развлечься благодаря конкурсам и активностям с призами и подарками от партнеров встречи. Провести день на открытом воздухе в атмосфере свободы и праздника, пообедать в зоне food-корта и прикупить полезные запчасти, снаряжение или памятные сувениры на ярмарке. Спустя три недели, 13 июля посетители мотофестиваля снова встретятся: на этот раз заработает детская секция, а начинающие спортсмены смогут поучаствовать в любительских заездах. Первое настоящее соревнование запоминается на всю жизнь. А если пришедшие ни разу не садились за руль мотоцикла, у них будет возможность исправить это под присмотром тренеров ведущих петербургских мотошкол, которые проведут на встрече несколько мастер-классов. Третья встреча 17 августа станет апофеозом праздника: на ней определится победитель Чемпионата Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам, и, помимо всех прежних возможностей, гости смогут посетить зажигательное мотошоу - яркое завершение летней программы мотофестиваля.Билеты на петербургский мотофестиваль можно приобрести на сайте мероприятия. Посетителям предлагается выбор: купить билет только на одну встречу или на все три дня единым абонементом. Событие поддерживается Спортивной Мотоциклетной Федерацией. 
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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