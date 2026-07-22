Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

22 июля 2026, 11:57

Петербург инвестировал рекордные 378 млрд рублей в транспорт в 2025 году

Петербург инвестировал рекордные 378 млрд рублей в транспорт в 2025 году

Как мегаполис меняет облик транспорта - новые станции, трамваи и биометрия

Петербург инвестировал рекордные 378 млрд рублей в транспорт в 2025 году

В Петербурге обновляют транспортную инфраструктуру. Внедряют современные технологии. Открывают новые станции метро. Город стремится к удобству и безопасности. Журналисты выяснили, сколько денег направили на транспорт в прошлом году.

В Петербурге обновляют транспортную инфраструктуру. Внедряют современные технологии. Открывают новые станции метро. Город стремится к удобству и безопасности. Журналисты выяснили, сколько денег направили на транспорт в прошлом году.

В 2025 году Санкт-Петербург направил на развитие транспортной системы беспрецедентную сумму - 378 миллиардов рублей. Эти средства позволили реализовать масштабные проекты, связанные с модернизацией городской инфраструктуры, запуском новых маршрутов и внедрением инновационных решений, как сообщает Gazeta.SPb.

В метрополитене города появились две новые станции - «Юго-Западная» и «Путиловская». Кроме того, завершен капитальный ремонт платформы «Удельная», а на реконструкции сейчас находятся «Фрунзенская» и «Парк Победы». За прошедший год специалисты обновили 17 эскалаторов на двенадцати станциях, что повысило комфорт и безопасность для пассажиров.

Вагонный парк метро пополнился более чем 380 новыми составами «Балтиец», из которых 120 поступили в 2025 году. Полностью обновлена Кировско-Выборгская линия, а следующей на очереди стала Московско-Петроградская. На всех 87 станциях теперь работает система оплаты по биометрии, что значительно ускоряет проход пассажиров.

Городской наземный транспорт также не остался без внимания. Все автобусы и троллейбусы соответствуют современным стандартам и являются низкопольными, что облегчает посадку для маломобильных граждан. В 2025 году автопарк пополнился 383 автобусами, 92 троллейбусами, 61 трамваем и 83 электробусами. На маршруты вышли 350 трамваев, оснащенных системами искусственного интеллекта, которые помогают снизить количество аварийных ситуаций.

Водный транспорт продолжает набирать популярность: за год пассажиропоток на речных маршрутах достиг 5,2 миллиона человек. До конца года планируется внедрить единый стандарт обслуживания на всех линиях. Железнодорожное сообщение расширилось - теперь электрички курсируют по пяти тактовым маршрутам, а в апреле открыто шестое направление до Гатчины.

Аэропорт Пулково стал первым в России, где внедрена биометрическая система посадки. Во второй половине года на территории аэропорта появятся беспилотные тягачи для багажа и патрульные машины, что повысит эффективность работы авиаузла.

Безналичная оплата проезда достигла рекордных 98,8%. В городе открылись новые крупные парковки: на Конюшенной площади, в Кронштадте, у станции метро «Рыбацкое», а также стоянка на 500 мест возле онкологического кластера в Песочном. Все эти меры направлены на повышение удобства и безопасности для жителей и гостей города.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» составила 91,2%. Город продолжает опережать федеральные требования по обновлению транспорта и внедрению новых технологий, делая ставку на комфорт и инновации.

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