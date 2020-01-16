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16 января 2020, 17:54

Петербург/Ленинград отмечает 90-летие с начала работы первого светофора

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Фото из открытых источников
Девяносто лет тому назад, 15 января 1930 года в тогдашнем Ленинграде, на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (на данный момент - Невский и Литейный проспекты) появился первый в Советском Союзе технический регулировщик.

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На дату эту не обратило внимания практически ни одно СМИ, но благодаря хорошей памяти сотрудников Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, незамеченной она, к счастью, не осталась.

Установка технического регулировщика была признана удачным решением, а потому к 1939 году на улицах и проспектах «колыбели революции» уже работало 100 светофоров.

Отмечается, что они были, как положено, трехцветные. При этом расположение сигналов соответствовало требованиям современных Правил дорожного движения – красный сигнал наверху, зеленый внизу.

Интересно, но это было основным отличием от технических регулировщиков в Москве, где сверху был зеленый сигнал, а снизу - красный.

Широкое распространение в 1930-е годы получили светофоры с одним желтым сигналом, направленным во все стороны. Они предупреждали водителей о том, что перекресток нерегулируемый.

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Петербург/Ленинград отмечает 90-летие с начала работы первого светофора
{{material_123744}} На дату эту не обратило внимания практически ни одно СМИ, но благодаря хорошей памяти сотрудников Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, незамеченной она, к счастью, не осталась. Установка технического регулировщика была признана удачным решением, а потому к 1939 году на улицах и проспектах «колыбели революции» уже работало 100 светофоров. Отмечается, что они были, как положено, трехцветные. При этом расположение сигналов соответствовало требованиям современных Правил дорожного движения – красный сигнал наверху, зеленый внизу. Интересно, но это было основным отличием от технических регулировщиков в Москве, где сверху был зеленый сигнал, а снизу - красный. Широкое распространение в 1930-е годы получили светофоры с одним желтым сигналом, направленным во все стороны. Они предупреждали водителей о том, что перекресток нерегулируемый.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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