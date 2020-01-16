Петербург/Ленинград отмечает 90-летие с начала работы первого светофора
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Установка технического регулировщика была признана удачным решением, а потому к 1939 году на улицах и проспектах «колыбели революции» уже работало 100 светофоров.
Отмечается, что они были, как положено, трехцветные. При этом расположение сигналов соответствовало требованиям современных Правил дорожного движения – красный сигнал наверху, зеленый внизу.
Интересно, но это было основным отличием от технических регулировщиков в Москве, где сверху был зеленый сигнал, а снизу - красный.
Широкое распространение в 1930-е годы получили светофоры с одним желтым сигналом, направленным во все стороны. Они предупреждали водителей о том, что перекресток нерегулируемый.
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