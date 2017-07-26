Петербург на время станет столицей мотодвижения
В течение 2 дней на Манежной площади объединятся ценители и приверженцы мотокультуры: байкеры, костомайзеры и просто владельцы «двухколесников». В субботу, 29 июля, в 14:00 прибудет масштабная колонна ретро-мотоциклов. Пробег мотоциклов стартует из Царского Села, где прошла первая в истории страны мотогонка.
Вокруг фонтана на площади разместятся стенды с историческими фотографиями мотодвижения. Главным же арт-объектом экспозиции станут сами ретро-мотоциклы, восстановленные и отреставрированные в мастерских. Гости фестиваля смогут узнать историю техники, прослушав стилизованную экскурсию.
Конечно, не обойдут стороной байкеры и социальную тематику. На улице построят Детский городок с настоящим регулировщиком, знаками и дорожной разметкой. Маленькие «мотоциклисты» смогут впервые познакомиться с техникой и правилами дорожного движения под присмотром опытных преподавателей.
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В прошлом году дни Harley-Davidson посетили порядка 120 тыс. человек. Многие из них были туристами. Задача любого подобного фестиваля – показать возможности нашего города для мототуризма. Однако мы не рекламируем на «МотоСтолице» конкретную марку, поскольку хотим показать, что мотокультура – это образ жизни, и здесь нет преференций для владельцев каких-то определенных мотоциклов.
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Григорий Путинцев, президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга»
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Здесь нет какого-то импортозамещания. Оба фестиваля будут существовать, мы просто хотим объединить их в одном временном промежутке. Необходимо, чтобы люди дольше оставались в городе и, как следствие, тратили деньги на туризм. St.Petersburg Harley Days мы тоже поддерживаем, поэтому те, кто планирует посетить дни «Харлеев», приезжают пораньше и захватывают еще «МотоСтолицу». Получается такая мотоциклетная неделя.
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Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга»
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