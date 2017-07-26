26 июля 2017, 16:43

Петербург на время станет столицей мотодвижения

В грядущие выходные Санкт-Петербург отметит большой для себя и страны праздник: день Военно-морского флота. По этому случаю в городе заготовлено много интересных событий, в числе которых первый международный фестиваль «МотоСтолица».
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В течение 2 дней на Манежной площади объединятся ценители и приверженцы мотокультуры: байкеры, костомайзеры и просто владельцы «двухколесников». В субботу, 29 июля, в 14:00 прибудет масштабная колонна ретро-мотоциклов. Пробег мотоциклов стартует из Царского Села, где прошла первая в истории страны мотогонка.

Вокруг фонтана на площади разместятся стенды с историческими фотографиями мотодвижения. Главным же арт-объектом экспозиции станут сами ретро-мотоциклы, восстановленные и отреставрированные в мастерских. Гости фестиваля смогут узнать историю техники, прослушав стилизованную экскурсию.

Конечно, не обойдут стороной байкеры и социальную тематику. На улице построят Детский городок с настоящим регулировщиком, знаками и дорожной разметкой. Маленькие «мотоциклисты» смогут впервые познакомиться с техникой и правилами дорожного движения под присмотром опытных преподавателей.

Григорий Путинцев, президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» « В прошлом году дни  Harley-Davidson посетили порядка 120 тыс. человек. Многие из них были туристами. Задача любого подобного фестиваля – показать возможности нашего города для мототуризма. Однако мы не рекламируем на «МотоСтолице» конкретную марку, поскольку хотим показать, что мотокультура – это образ жизни, и здесь нет преференций для владельцев каких-то определенных мотоциклов. »
Григорий Путинцев, президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга»
Как оказалось, сближение нового фестиваля с грядущим St.Petersburg Harley Days (3-6 августа) – не случайное. Фестивали имеют много общего по части программы, а самое главное – тематики. Тем не мене, отказываться от лакомых дней «Харлеев» город не намерен. Организаторы хотят сформировать в Петербурге некую «Байк-неделю», чтобы за один визит ценители 2-колесного транспорта смогли посетить сразу два тематических феста.

Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга» « Здесь нет какого-то импортозамещания. Оба фестиваля будут существовать, мы просто хотим объединить их в одном временном промежутке. Необходимо, чтобы люди дольше оставались в городе и, как следствие, тратили деньги на туризм. St.Petersburg Harley Days мы тоже поддерживаем, поэтому те, кто планирует посетить дни «Харлеев», приезжают пораньше и захватывают еще «МотоСтолицу». Получается такая мотоциклетная неделя. »
Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга»
Чтобы максимально развлечь гостей новоиспеченного мотофеста, посетителям позволят бесплатно полюбоваться выступлениями лучших в стране спортсменов в дисциплине мототриала. В перерывах между выступлениями спортсменов на мототреке будут проходить тест-драйвы новых мотоциклов, а также не менее увлекательные показательные выступления мотосообществ города.

Арина Милая

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Петербург на время станет столицей мотодвижения
В течение 2 дней на Манежной площади объединятся ценители и приверженцы мотокультуры: байкеры, костомайзеры и просто владельцы «двухколесников». В субботу, 29 июля, в 14:00 прибудет масштабная колонна ретро-мотоциклов. Пробег мотоциклов стартует из Царского Села, где прошла первая в истории страны мотогонка.Вокруг фонтана на площади разместятся стенды с историческими фотографиями мотодвижения. Главным же арт-объектом экспозиции станут сами ретро-мотоциклы, восстановленные и отреставрированные в мастерских. Гости фестиваля смогут узнать историю техники, прослушав стилизованную экскурсию.Конечно, не обойдут стороной байкеры и социальную тематику. На улице построят Детский городок с настоящим регулировщиком, знаками и дорожной разметкой. Маленькие «мотоциклисты» смогут впервые познакомиться с техникой и правилами дорожного движения под присмотром опытных преподавателей.{{person_112_В прошлом году дни  Harley-Davidson посетили порядка 120 тыс. человек. Многие из них были туристами. Задача любого подобного фестиваля – показать возможности нашего города для мототуризма. Однако мы не рекламируем на «МотоСтолице» конкретную марку, поскольку хотим показать, что мотокультура – это образ жизни, и здесь нет преференций для владельцев каких-то определенных мотоциклов.}} Как оказалось, сближение нового фестиваля с грядущим St.Petersburg Harley Days (3-6 августа) – не случайное. Фестивали имеют много общего по части программы, а самое главное – тематики. Тем не мене, отказываться от лакомых дней «Харлеев» город не намерен. Организаторы хотят сформировать в Петербурге некую «Байк-неделю», чтобы за один визит ценители 2-колесного транспорта смогли посетить сразу два тематических феста.{{person_113_Здесь нет какого-то импортозамещания. Оба фестиваля будут существовать, мы просто хотим объединить их в одном временном промежутке. Необходимо, чтобы люди дольше оставались в городе и, как следствие, тратили деньги на туризм. St.Petersburg Harley Days мы тоже поддерживаем, поэтому те, кто планирует посетить дни «Харлеев», приезжают пораньше и захватывают еще «МотоСтолицу». Получается такая мотоциклетная неделя.}} Чтобы максимально развлечь гостей новоиспеченного мотофеста, посетителям позволят бесплатно полюбоваться выступлениями лучших в стране спортсменов в дисциплине мототриала. В перерывах между выступлениями спортсменов на мототреке будут проходить тест-драйвы новых мотоциклов, а также не менее увлекательные показательные выступления мотосообществ города.
2017-07-26
Автор: Арина Милая
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