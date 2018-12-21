21 декабря 2018, 13:42
Петербург обогнал Москву по продажам машин
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Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги общероссийских продаж автомобилей с января по ноябрь 2018 года. За одиннадцать месяцев в Петербурге на тысячу человек было продано 19 новых машин, тогда как в Москве – на тысячу жителей пришлось всего 17 автомобилей.
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Специалисты агентства «Автостат» подвели итоги продаж на вторичном рынке за ноябрь 2018 года. В этом месяце ...Читать далее
Третье место разделили сразу три региона, сообщает интернет-газета Neva.Today: Ханты-Мансийский АО, Татарстан и Московская область. Здесь реализовали по 16 автомобилей на 1000 человек. Кроме того, в десятку лидеров входят Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Пермский край.
Аутсайдерами рейтинга оказались Еврейская АО и Бурятия. На каждую тысячу населения здесь приходится лишь один новый купленный автомобиль. В восьми регионах этот показатель составляет два автомобиля: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай.
На вторичном авторынке лидирует Дальний Восток. В Приморье и на Камчатке на 1000 жителей с января по ноябрь 2018 года был продан 51 подержанный автомобиль. Меньше всего машин с пробегом на тысячу жителей реализовали на Чукотке (18 экз.) и в Москве (21 экз).
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