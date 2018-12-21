21 декабря 2018, 13:42

Петербург обогнал Москву по продажам машин

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Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги общероссийских продаж автомобилей с января по ноябрь 2018 года. За одиннадцать месяцев в Петербурге на тысячу человек было продано 19 новых машин, тогда как в Москве – на тысячу жителей пришлось всего 17 автомобилей.
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Две российские столицы традиционно лидируют по продажам автомобилей среди всех российских регионов. По итогам 11 месяцев Петербургу удалось обойти Москву по средневзвешенным показателям. В Северной столице на тысячу жителей приходится 19 проданных новых автомобилей, а в Москве – 17 машин.

Третье место разделили сразу три региона, сообщает интернет-газета Neva.Today: Ханты-Мансийский АО, Татарстан и Московская область. Здесь реализовали по 16 автомобилей на 1000 человек. Кроме того, в десятку лидеров входят Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Пермский край.

Аутсайдерами рейтинга оказались Еврейская АО и Бурятия. На каждую тысячу населения здесь приходится лишь один новый купленный автомобиль. В восьми регионах этот показатель составляет два автомобиля: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай.

На вторичном авторынке лидирует Дальний Восток. В Приморье и на Камчатке на 1000 жителей с января по ноябрь 2018 года был продан 51 подержанный автомобиль. Меньше всего машин с пробегом на тысячу жителей реализовали на Чукотке (18 экз.) и в Москве (21 экз).

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Петербург обогнал Москву по продажам машин
{{material_125255}}Две российские столицы традиционно лидируют по продажам автомобилей среди всех российских регионов. По итогам 11 месяцев Петербургу удалось обойти Москву по средневзвешенным показателям. В Северной столице на тысячу жителей приходится 19 проданных новых автомобилей, а в Москве – 17 машин.Третье место разделили сразу три региона, сообщает интернет-газета Neva.Today: Ханты-Мансийский АО, Татарстан и Московская область. Здесь реализовали по 16 автомобилей на 1000 человек. Кроме того, в десятку лидеров входят Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Пермский край.Аутсайдерами рейтинга оказались Еврейская АО и Бурятия. На каждую тысячу населения здесь приходится лишь один новый купленный автомобиль. В восьми регионах этот показатель составляет два автомобиля: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай.На вторичном авторынке лидирует Дальний Восток. В Приморье и на Камчатке на 1000 жителей с января по ноябрь 2018 года был продан 51 подержанный автомобиль. Меньше всего машин с пробегом на тысячу жителей реализовали на Чукотке (18 экз.) и в Москве (21 экз).
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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