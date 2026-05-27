Ограничения движения в Петербурге из-за форума затронут сотни тысяч водителей

Петербург перекроют для ПМЭФ-2026: где нельзя будет проехать и припарковаться

В Санкт-Петербурге на время ПМЭФ-2026 вводят масштабные ограничения для автомобилистов: перекрытия, сужения дорог и запреты на парковку коснутся как центра, так и южных районов. Мало кто знает, что список улиц оказался длиннее, чем ожидали. Какие участки станут недоступны, что грозит нарушителям и как не попасть в ловушку новых правил - разбираемся, почему эти перемены важны для всех, кто планирует поездки по городу в начале июня.

В Санкт-Петербурге на время ПМЭФ-2026 вводят масштабные ограничения для автомобилистов: перекрытия, сужения дорог и запреты на парковку коснутся как центра, так и южных районов. Мало кто знает, что список улиц оказался длиннее, чем ожидали. Какие участки станут недоступны, что грозит нарушителям и как не попасть в ловушку новых правил - разбираемся, почему эти перемены важны для всех, кто планирует поездки по городу в начале июня.

В начале июня 2026 года Санкт-Петербург вновь станет центром деловой активности - здесь пройдет ежегодный экономический форум ПМЭФ. Для автомобилистов это событие обернется серьезными изменениями привычных маршрутов: власти города объявили о временных ограничениях движения, которые затронут как центральные, так и южные районы. По информации Autonews, перекрытия и сужения проезжей части вводятся для обеспечения безопасности и свободного проезда делегаций, а также для предотвращения заторов в ключевых точках города.

С 29 мая по 7 июня полностью перекроют движение на отдельных участках: на юге - Стартовая, Домодедовская и Внуковская улицы, а в центре - Замковая и Кленовая. В эти дни автомобилисты не смогут проехать по этим дорогам ни днем, ни ночью. Особенно важно учитывать, что 3 июня с 15:00 до полуночи центр города станет практически недоступен для личного транспорта - это может повлиять на планы многих жителей и гостей Петербурга.

Для грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 3,5 тонны ограничения еще жестче: с 2 по 6 июня им запрещено движение по ряду ключевых магистралей, включая КАД, Пулковское и Петербургское шоссе, а также Митрофаньевское шоссе и Предпортовую улицу. Это решение принято для разгрузки транспортных потоков и минимизации риска заторов в период проведения форума.

Сужение проезжей части затронет десятки улиц - как в центре, так и на подъездах к аэропорту. С 1 по 7 июня движение станет затрудненным на дороге в аэропорт, пересечениях Петербургского и Витебского проспектов, а также на Пулковском и Усть-Славянском шоссе. В центре города с 2 по 7 июня сужения появятся на Марата, Михайловской, Итальянской, Владимирском проспекте, Малой Морской, Почтамтской и других улицах. Водителям стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Особое внимание уделено запретам на остановку и парковку. С 29 мая по 7 июня нельзя будет останавливаться на улицах Пилотов, Стартовой, Домодедовской, Внуковской и Соколиной. С 31 мая этот список расширится за счет центральных улиц и набережных, включая Марата, Михайловскую, Итальянскую, Лиговский проспект, Малый проспект В.О. и другие. Парковка будет запрещена на Предпортовой, Сарицкой улицах и Митрофаньевском шоссе, а также на Замковой и Кленовой 3 июня. Нарушителям грозят эвакуация и штрафы, поэтому игнорировать новые правила не стоит.

Как отмечают городские власти, такие меры необходимы для поддержания порядка и безопасности во время проведения масштабных мероприятий. Важно помнить, что ограничения коснутся не только гостей форума, но и обычных жителей, которые могут столкнуться с неожиданными трудностями при передвижении по городу. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с картой перекрытий и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в эти дни.

Стоит добавить, что подобные ограничения уже не раз вводились в Петербурге во время крупных событий. Например, изменения в правилах оформления нарушений инспекторами ГИБДД, о которых рассказывалось в материале о новых процедурах для сотрудников ГИБДД, также были направлены на ускорение работы и повышение безопасности на дорогах. Важно учитывать, что временные неудобства могут сыграть положительную роль в организации движения и снижении аварийности.

Для справки: ПМЭФ ежегодно собирает тысячи участников, включая представителей бизнеса, власти и иностранных делегаций. В этот период нагрузка на транспортную инфраструктуру города возрастает в разы, что требует особого подхода к организации движения. Водителям стоит внимательно следить за обновлениями и не пренебрегать временными ограничениями - это поможет избежать штрафов и сэкономить время.