Ограничения движения в Петербурге из-за форума затронут сотни тысяч водителей

27 мая 2026, 13:34
Петербург перекроют для ПМЭФ-2026: где нельзя будет проехать и припарковаться
Петербург перекроют для ПМЭФ-2026: где нельзя будет проехать и припарковаться
В Санкт-Петербурге на время ПМЭФ-2026 вводят масштабные ограничения для автомобилистов: перекрытия, сужения дорог и запреты на парковку коснутся как центра, так и южных районов. Мало кто знает, что список улиц оказался длиннее, чем ожидали. Какие участки станут недоступны, что грозит нарушителям и как не попасть в ловушку новых правил - разбираемся, почему эти перемены важны для всех, кто планирует поездки по городу в начале июня.
В начале июня 2026 года Санкт-Петербург вновь станет центром деловой активности - здесь пройдет ежегодный экономический форум ПМЭФ. Для автомобилистов это событие обернется серьезными изменениями привычных маршрутов: власти города объявили о временных ограничениях движения, которые затронут как центральные, так и южные районы. По информации Autonews, перекрытия и сужения проезжей части вводятся для обеспечения безопасности и свободного проезда делегаций, а также для предотвращения заторов в ключевых точках города.
С 29 мая по 7 июня полностью перекроют движение на отдельных участках: на юге - Стартовая, Домодедовская и Внуковская улицы, а в центре - Замковая и Кленовая. В эти дни автомобилисты не смогут проехать по этим дорогам ни днем, ни ночью. Особенно важно учитывать, что 3 июня с 15:00 до полуночи центр города станет практически недоступен для личного транспорта - это может повлиять на планы многих жителей и гостей Петербурга.
Для грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 3,5 тонны ограничения еще жестче: с 2 по 6 июня им запрещено движение по ряду ключевых магистралей, включая КАД, Пулковское и Петербургское шоссе, а также Митрофаньевское шоссе и Предпортовую улицу. Это решение принято для разгрузки транспортных потоков и минимизации риска заторов в период проведения форума.
Сужение проезжей части затронет десятки улиц - как в центре, так и на подъездах к аэропорту. С 1 по 7 июня движение станет затрудненным на дороге в аэропорт, пересечениях Петербургского и Витебского проспектов, а также на Пулковском и Усть-Славянском шоссе. В центре города с 2 по 7 июня сужения появятся на Марата, Михайловской, Итальянской, Владимирском проспекте, Малой Морской, Почтамтской и других улицах. Водителям стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Особое внимание уделено запретам на остановку и парковку. С 29 мая по 7 июня нельзя будет останавливаться на улицах Пилотов, Стартовой, Домодедовской, Внуковской и Соколиной. С 31 мая этот список расширится за счет центральных улиц и набережных, включая Марата, Михайловскую, Итальянскую, Лиговский проспект, Малый проспект В.О. и другие. Парковка будет запрещена на Предпортовой, Сарицкой улицах и Митрофаньевском шоссе, а также на Замковой и Кленовой 3 июня. Нарушителям грозят эвакуация и штрафы, поэтому игнорировать новые правила не стоит.
Как отмечают городские власти, такие меры необходимы для поддержания порядка и безопасности во время проведения масштабных мероприятий. Важно помнить, что ограничения коснутся не только гостей форума, но и обычных жителей, которые могут столкнуться с неожиданными трудностями при передвижении по городу. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с картой перекрытий и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в эти дни.
Стоит добавить, что подобные ограничения уже не раз вводились в Петербурге во время крупных событий. Например, изменения в правилах оформления нарушений инспекторами ГИБДД, о которых рассказывалось в материале о новых процедурах для сотрудников ГИБДД, также были направлены на ускорение работы и повышение безопасности на дорогах. Важно учитывать, что временные неудобства могут сыграть положительную роль в организации движения и снижении аварийности.
Для справки: ПМЭФ ежегодно собирает тысячи участников, включая представителей бизнеса, власти и иностранных делегаций. В этот период нагрузка на транспортную инфраструктуру города возрастает в разы, что требует особого подхода к организации движения. Водителям стоит внимательно следить за обновлениями и не пренебрегать временными ограничениями - это поможет избежать штрафов и сэкономить время.
Похожие материалы
-
27.05.2026, 14:46
С 1 июня 2026 года водителей ждут новые проверки и штрафы на трассах
Скоро на дорогах появятся новые правила. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Изменения коснутся привычных поездок. Проверьте, готовы ли вы к лету 2026 года.Читать далее
-
27.05.2026, 13:03
Сколько стоит аренда авто на ПМЭФ-2026: цены на Maybach, Rolls-Royce и E-Class
Эксперты раскрыли, во сколько обойдется аренда премиальных автомобилей на ПМЭФ-2026. Цены удивляют: за четыре дня стоимость может превысить миллион рублей. Почему такие расценки, какие машины выбирают чаще всего и что важно знать о требованиях к водителям - разбираемся в деталях. Читать далее
-
27.05.2026, 12:37
BMW и Mercedes лидируют по числу эвакуаций за неправильную парковку в Москве
Мало кто знает, но премиальные автомобили чаще других оказываются на штрафстоянках. В столице выявили, какие бренды чаще всего нарушают правила парковки. Почему именно эти марки попали в топ, и что грозит их владельцам - объясняем, как изменились тенденции и что важно учитывать сейчас.Читать далее
-
26.05.2026, 19:35
Озеленение центра Петербурга: почему деревья не возвращаются на старые места
Власти Петербурга обсуждают перспективы озеленения центра. Инфраструктура ограничивает высадку деревьев. Город ищет альтернативные способы благоустройства. Новые проекты появляются рядом с транспортными узлами.Читать далее
-
26.05.2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
26.05.2026, 14:56
Haval Jolion и Tenet T7 закрепились в топе продаж кроссоверов Петербурга
В Петербурге за первые четыре месяца года сразу два кроссовера преодолели отметку в тысячу проданных машин. Haval Jolion и Tenet T7 продолжают удерживать лидерство, а конкуренты пытаются догнать их по популярности. Какие модели вошли в топ-10 и что это значит для рынка - рассказываем в материале. Читать далее
-
26.05.2026, 11:34
Сколько стоит аренда Mercedes-Benz Maybach W223 на ПМЭФ 2026: новые условия и цены
Аренда Mercedes-Benz Maybach W223 на Петербургском экономическом форуме в 2026 году удивила даже опытных участников: стоимость за час выросла, а минимальный срок аренды теперь три дня. Какие услуги входят в пакет, почему цены растут и что еще изменилось - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже для машин класса «Комфорт» условия стали жестче. Читать далее
-
26.05.2026, 10:36
В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта на Дворцовом мосту
В центре Санкт-Петербурга ожидаются временные ограничения движения. Горожан ждут необычные события. Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.05.2026, 09:49
Когда проезд на желтый не считается нарушением: разъяснения Верховного суда и новые штрафы
В 2026 году правила проезда на желтый сигнал светофора стали строже, а камеры - умнее. Верховный суд дал новые разъяснения, но споров меньше не стало. Разбираемся, как избежать штрафа и что важно знать каждому водителю.Читать далее
Похожие материалы
-
27.05.2026, 14:46
С 1 июня 2026 года водителей ждут новые проверки и штрафы на трассах
Скоро на дорогах появятся новые правила. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Изменения коснутся привычных поездок. Проверьте, готовы ли вы к лету 2026 года.Читать далее
-
27.05.2026, 13:03
Сколько стоит аренда авто на ПМЭФ-2026: цены на Maybach, Rolls-Royce и E-Class
Эксперты раскрыли, во сколько обойдется аренда премиальных автомобилей на ПМЭФ-2026. Цены удивляют: за четыре дня стоимость может превысить миллион рублей. Почему такие расценки, какие машины выбирают чаще всего и что важно знать о требованиях к водителям - разбираемся в деталях. Читать далее
-
27.05.2026, 12:37
BMW и Mercedes лидируют по числу эвакуаций за неправильную парковку в Москве
Мало кто знает, но премиальные автомобили чаще других оказываются на штрафстоянках. В столице выявили, какие бренды чаще всего нарушают правила парковки. Почему именно эти марки попали в топ, и что грозит их владельцам - объясняем, как изменились тенденции и что важно учитывать сейчас.Читать далее
-
26.05.2026, 19:35
Озеленение центра Петербурга: почему деревья не возвращаются на старые места
Власти Петербурга обсуждают перспективы озеленения центра. Инфраструктура ограничивает высадку деревьев. Город ищет альтернативные способы благоустройства. Новые проекты появляются рядом с транспортными узлами.Читать далее
-
26.05.2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
26.05.2026, 14:56
Haval Jolion и Tenet T7 закрепились в топе продаж кроссоверов Петербурга
В Петербурге за первые четыре месяца года сразу два кроссовера преодолели отметку в тысячу проданных машин. Haval Jolion и Tenet T7 продолжают удерживать лидерство, а конкуренты пытаются догнать их по популярности. Какие модели вошли в топ-10 и что это значит для рынка - рассказываем в материале. Читать далее
-
26.05.2026, 11:34
Сколько стоит аренда Mercedes-Benz Maybach W223 на ПМЭФ 2026: новые условия и цены
Аренда Mercedes-Benz Maybach W223 на Петербургском экономическом форуме в 2026 году удивила даже опытных участников: стоимость за час выросла, а минимальный срок аренды теперь три дня. Какие услуги входят в пакет, почему цены растут и что еще изменилось - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже для машин класса «Комфорт» условия стали жестче. Читать далее
-
26.05.2026, 10:36
В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта на Дворцовом мосту
В центре Санкт-Петербурга ожидаются временные ограничения движения. Горожан ждут необычные события. Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.05.2026, 09:49
Когда проезд на желтый не считается нарушением: разъяснения Верховного суда и новые штрафы
В 2026 году правила проезда на желтый сигнал светофора стали строже, а камеры - умнее. Верховный суд дал новые разъяснения, но споров меньше не стало. Разбираемся, как избежать штрафа и что важно знать каждому водителю.Читать далее