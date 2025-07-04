Петербург получил в дар от Беларуси необычный МАЗ

Ранее мы писали В Петербурге обсудили доступность транспорта для инвалидов На Втором Всероссийском социально-реабилитационном форуме Общероссийской общественной организации инвалидов ... Читать далее

Церемония прошла с участием губернатора Петербурга Александра Беглова, вице-губернатора Кирилла Полякова, заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина, посла Республики Беларусь в России Александра Рогожникова и генерального консула Николая Рогожникова. Александр Беглов подчеркнул важность данного события, отметив, что выполнение поручений президентов России и Беларуси способствует углублению союзного взаимодействия в различных сферах, включая транспортную и социальную.

Как рассказал в своем телеграм-канале Кирилл Поляков, микроавтобус «МАЗ» будет передан в пансионат «Заря», который уже более 50 лет занимается реабилитацией инвалидов, ветеранов и блокадников. Такой жест доброй воли направлен на развитие социальной инфраструктуры Северной столицы. Подарок позволит улучшить логистику и сделать доступной среду для социально уязвимых категорий населения.

Фото: t.me / Кирилл Поляков

Сотрудничество Петербурга и Беларуси в сфере транспорта активно развивается последние годы. Сегодня по улицам города курсируют более 1900 автобусов и 240 троллейбусов белорусского производства. На дорогах работают машины коммунальной техники из Беларуси, а в домах установлены белорусские лифты. Также налажено научное и культурное взаимодействие, включая обмен опытом и совместные проекты.

Фото: t.me / Кирилл Поляков

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах