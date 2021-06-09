Петербург станет городом с самыми медленными самокатами
Инициатором ограничения скорости выступил Следственный комитет. По мнению ведомства, действующий сейчас лимит в 15 км/ч не спасает «водителей» самокатов от тяжелых травм. Если велосипедисты при столкновениях на тротуаре в худшем случае ломают руки и ноги, то самокатчики получают куда более серьезные травмы. Например, солист Мариинского театра Давид Залеев, упав с самоката, две недели провел в коме. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация.
Новые ограничения парализовали в Петербурге работу кикшеринга. Сервисы приостановили работу до подписания нового соглашения с городскими властями. А пока в городе начала работать «горячая линия», куда жители смогут пожаловаться на самокаты. Звонить предлагают на бесплатный номер 8-800-350-54-93 и сообщать о нарушениях парковки самокатов. Диспетчер будет фиксировать обращения и распределять их по операторам.
Тем временем, Минтранс подготовил поправки в ПДД, запрещающие пользователям электросамокатов массой более 35 кг ездить по тротуарам. Максимальную скорость движения всех средств индивидуальной мобильности (моноколес, гироскутеров, электросамокатов) в городе предлагают ограничить 20 – 25 км/ч, пишет «Коммерсантъ». Одновременно операторы кикшеринга готовят собственные меры: черные списки нарушителей, датчики для автоматического определения веса пользователей, а также системы распознавания агрессивного вождения.
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