Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Анализ ситуации показывает, что закрытие автосалонов, торгующих китайскими брендами в Петербурге началось еще в прошлом году. За весь 2024 год в городе было разорвано 30 дилерских соглашений с китайскими автопроизводителями, при этом большинство случаев пришлось на конец года. Такое массовое закрытие точек продаж говорит о системных проблемах в отрасли.
Одной из ключевых причин закрытия автоцентров специалисты называют снижение покупательской активности, связанной с недоступностью кредитов. Но ситуация в Петербурге может быть сигналом для всего рынка. Если крупный и требовательный петербургский рынок демонстрирует такую тенденцию, это может свидетельствовать о необходимости коренной перестройки подхода к работе с российскими партнерами и покупателями.
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
-
07.07.2025, 11:41
Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Причины отставки официально не разглашаются. Старовойт занимал этот пост чуть более года – с мая 2024 года. Читать далее
-
07.07.2025, 08:23
Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:59
Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
В рамках реализации правительственного проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года рассматривается возможность освобождения владельцев грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), от обязательных платежей по системе «Платон».Читать далее
-
07.07.2025, 07:52
Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех
Средние цены на автомобили с пробегом продолжают снижаться, особенно на машины европейских брендов. По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость трехлетних машин (выпуск 2022 года) за первое полугодие 2025 года упала в среднем на 8%.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
-
07.07.2025, 11:41
Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Причины отставки официально не разглашаются. Старовойт занимал этот пост чуть более года – с мая 2024 года. Читать далее
-
07.07.2025, 08:23
Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:59
Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
В рамках реализации правительственного проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года рассматривается возможность освобождения владельцев грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), от обязательных платежей по системе «Платон».Читать далее
-
07.07.2025, 07:52
Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех
Средние цены на автомобили с пробегом продолжают снижаться, особенно на машины европейских брендов. По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость трехлетних машин (выпуск 2022 года) за первое полугодие 2025 года упала в среднем на 8%.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий