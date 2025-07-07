Петербург теряет дилеров китайских автобрендов

07.07.2025, 07:52

Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех

Средние цены на автомобили с пробегом продолжают снижаться, особенно на машины европейских брендов. По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость трехлетних машин (выпуск 2022 года) за первое полугодие 2025 года упала в среднем на 8%.Читать далее