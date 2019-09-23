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23 сентября 2019, 22:31

Петербург вошел в тройку самых удобных российских городов без автомобиля

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Фото: pixabay
Вчера, 22 сентября, во всем мире отмечался День без автомобиля (World Car Free Day). По этому поводу эксперты составили рейтинг российских городов, по которым люди могут с комфортом перемещаться, даже не имея личного автотранспорта.
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Портал Peterburg2 со ссылкой на ТурСтат рассказал о том, какие города в России удобны не только для водителей, но и для людей, не имеющих личных автомобилей. Лидером рейтинга предсказуемо оказалась Москва, где власти активно развивают общественный транспорт, а также различные виды новой мобильности, включая каршеринг и прокат электрических самокатов. 

Второе место досталось Санкт-Петербургу. В северной столице открываются или вот-вот откроются новые станции метро, появляются выделенные полосы для движения наземного транспорта и велодорожки, заработала первая частная трамвайная линия, действует несколько каршеринг-сервисов. На третьей строчке – Екатеринбург, где 1 июля стартовала реформа, которая должна оптимизировать маршрутную сеть. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Калининград, Казань и Нижний Новгород. Эти города набрали равное число голосов участников онлайн опроса. 

На прошлой неделе социологи ВЦИОМ спросили россиян, что может вынудить их отказаться от ежедневного пользования личным автотранспортом. Самой популярной причиной стали высокие цены на бензин. Так считает почти каждый второй опрошенный (47%). Далее с большим отставанием идет увеличение расходов на обслуживание машины, покупку страховки и повышение транспортного налога (16%). Третье место занимают общие финансовые трудности и стремление сократить расходы (15%). В качестве альтернативы личному автотранспорту, 43% опрошенных россиян назвали велосипед, а каждый третий (33%) подумал об электромобилях. Еще 10% респондентов рассматривают возможность пересесть на электроскутеры и электромопеды.


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Петербург вошел в тройку самых удобных российских городов без автомобиля
{{material_127597}}Портал Peterburg2 со ссылкой на ТурСтат рассказал о том, какие города в России удобны не только для водителей, но и для людей, не имеющих личных автомобилей. Лидером рейтинга предсказуемо оказалась Москва, где власти активно развивают общественный транспорт, а также различные виды новой мобильности, включая каршеринг и прокат электрических самокатов. Второе место досталось Санкт-Петербургу. В северной столице открываются или вот-вот откроются новые станции метро, появляются выделенные полосы для движения наземного транспорта и велодорожки, заработала первая частная трамвайная линия, действует несколько каршеринг-сервисов. На третьей строчке – Екатеринбург, где 1 июля стартовала реформа, которая должна оптимизировать маршрутную сеть. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Калининград, Казань и Нижний Новгород. Эти города набрали равное число голосов участников онлайн опроса. На прошлой неделе социологи ВЦИОМ спросили россиян, что может вынудить их отказаться от ежедневного пользования личным автотранспортом. Самой популярной причиной стали высокие цены на бензин. Так считает почти каждый второй опрошенный (47%). Далее с большим отставанием идет увеличение расходов на обслуживание машины, покупку страховки и повышение транспортного налога (16%). Третье место занимают общие финансовые трудности и стремление сократить расходы (15%). В качестве альтернативы личному автотранспорту, 43% опрошенных россиян назвали велосипед, а каждый третий (33%) подумал об электромобилях. Еще 10% респондентов рассматривают возможность пересесть на электроскутеры и электромопеды.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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