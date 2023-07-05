Петербург встал в пробках из-за дорожного ремонта

06.07.2023, 07:48

Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки

Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее