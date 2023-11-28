Петербург замело снегом: на улицах – ни одной лопаты, в Смольном – совещание

Ранее мы писали Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок заявку на 18 специализированных ... Читать далее

Снегопад в Петербург закончился ночью, утром жителей повсюду ждали сугробы. Уборка улицы шла вяло, горожане самостоятельно протаптывали тропинки к метро. В Смольном утро началось с совещания у Беглова. Градоначальник оценил масштаб бедствия и призвал работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни. Для сравнения, в Москве после сильного снегопада Сергей Собянин, напротив, распорядился вывести на улицы в помощь дворникам 12 тысяч сотрудников смежных служб, например, Мосгаза и Мосводоканала, пишет Мойка78

Пост губернатора в соцсетях о совещании собрал сотни комментариев горожан, и далеко не все из них были восторженными. Петербуржцы публиковали фото заснеженных улиц не только в спальных районах, но и в центре города. Жаловались, что автобусы высаживают пассажиров в сугробы, а платная муниципальная парковка до сих пор завалена снегом. При этом многие говорили, что ни в центре, ни на окраинах не встретили ни одного дворника с лопатой и ни одной снегоуборочной машины. И действительно, на интерактивной карте по уборке города от комитета по благоустройству в 5 часов утра работало 629 машин, а на 7.30 утра снег чистили только 344 машины.

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