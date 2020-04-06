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6 апреля 2020, 19:08

Петербургские автодилеры попросили Беглова о помощи

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Крупнейшие автодилеры Санкт-Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой внести их в список, пострадавших от коронавируса, и распространить на отрасль поддержку государства в виде льгот по налогам и аренде.
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Петербургские автохолдинги просят губернатора включить сферу деятельности «Дилерские предприятия» (код ОКВЭД: 45.1 - Торговля автотранспортными средствами, 45.2 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 66.22 - Деятельность страховых агентов и брокеров, 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

В рамках мер господдержки предприятия отрасли рассчитывают на введение налоговых каникул, продление срока действия специальных налоговых режимов (ЕНВД) и освобождение от арендной платы за имущество Санкт-Петербурга, находящегося в аренде у дилерских центров, сообщает портал Peterburg2.

Дилеры подчеркнули, что сейчас формально не могут рассчитывать на поддержку государства, оказываемую малому и среднему бизнесу, поскольку имеют значительный торговый оборот. Однако, сейчас они оказались в трудной ситуации. Дилеры практически лишены всех источников выручки до 30 апреля. Вместе с тем они обязаны сохранить зарплату сотрудникам, а их насчитывается в городе порядка 30 000 человек. Кроме того, компании обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей). Такая финансовая нагрузка при отсутствии источников дохода неизбежно приведет к скорой череде банкротств.

Обращение к губернатору Санкт-Петербурга подписали все крупнейшие петербургские автохолдинги: ГК Аларм-моторс, ГК Максимум, ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК Петровский, ГК WAGNER, АО АВТОДОМ, Ауди Центр Петербург, Аксель Групп, Major в Санкт-Петербурге, ГК Мега-Авто, ООО «ОАК», ГК Инчкейп в Санкт-Петербурге, ООО «Авангард», ООО «Автопродикс», ГК Сигма, ГК Прагматика, АО «ИАТ», ООО «Р-моторс-Лада», ООО «М2О», ООО «Карс Фэмили», ООО «Карс Фэмили СТО».

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Петербургские автодилеры попросили Беглова о помощи
{{material_128948}}Петербургские автохолдинги просят губернатора включить сферу деятельности «Дилерские предприятия» (код ОКВЭД: 45.1 - Торговля автотранспортными средствами, 45.2 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 66.22 - Деятельность страховых агентов и брокеров, 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.В рамках мер господдержки предприятия отрасли рассчитывают на введение налоговых каникул, продление срока действия специальных налоговых режимов (ЕНВД) и освобождение от арендной платы за имущество Санкт-Петербурга, находящегося в аренде у дилерских центров, сообщает портал Peterburg2.Дилеры подчеркнули, что сейчас формально не могут рассчитывать на поддержку государства, оказываемую малому и среднему бизнесу, поскольку имеют значительный торговый оборот. Однако, сейчас они оказались в трудной ситуации. Дилеры практически лишены всех источников выручки до 30 апреля. Вместе с тем они обязаны сохранить зарплату сотрудникам, а их насчитывается в городе порядка 30 000 человек. Кроме того, компании обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей). Такая финансовая нагрузка при отсутствии источников дохода неизбежно приведет к скорой череде банкротств.Обращение к губернатору Санкт-Петербурга подписали все крупнейшие петербургские автохолдинги: ГК Аларм-моторс, ГК Максимум, ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК Петровский, ГК WAGNER, АО АВТОДОМ, Ауди Центр Петербург, Аксель Групп, Major в Санкт-Петербурге, ГК Мега-Авто, ООО «ОАК», ГК Инчкейп в Санкт-Петербурге, ООО «Авангард», ООО «Автопродикс», ГК Сигма, ГК Прагматика, АО «ИАТ», ООО «Р-моторс-Лада», ООО «М2О», ООО «Карс Фэмили», ООО «Карс Фэмили СТО».
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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