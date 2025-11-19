Смена шин, очереди и китайские авто: что не так с подготовкой к зиме в Петербурге?

19 ноября 2025, 07:43
Петербургские автосервисы не справляются с наплывом: зима застала врасплох
В Петербурге спрос на зимние услуги для авто резко вырос. Очереди в шиномонтажах стали нормой. Цены на шины удивили даже опытных водителей. Китайские машины преподнесли неожиданные сюрпризы.
В северной столице первые снегопады обернулись настоящим испытанием для автомобилистов и сервисных центров. Как сообщает ДП, с наступлением холодов жители города массово ринулись готовить свои машины к зиме. Особенно востребованными оказались услуги по замене шин и шиномонтажу. По статистике, интерес к этим сервисам в октябре вырос в полтора раза по сравнению с летом, а предложение на рынке увеличилось на 20%. При этом базовые расценки на работы остались прежними — около 1,5 тысячи рублей.
Параллельно с этим заметно подскочили продажи зимних покрышек. Особенно популярными стали шипованные модели — их стали покупать в 14 раз чаще, чем летом. Интересно, что стоимость таких шин за год почти не изменилась, а некоторые известные бренды даже подешевели на 10–11%. Причины просты: продавцы активно выставляют новые лоты, конкуренция растет, а спрос распределяется по времени, так что ценовой ажиотаж сходит на нет.
Однако ситуация в крупных сетях автосервисов выглядит иначе. В некоторых компаниях стоимость услуг по замене шин за год выросла на 5–7%, что связано с инфляцией, ростом налогов и увеличением расходов на аренду и коммуналку. В то же время небольшие шиномонтажи у дороги почти не меняют свои прайсы, но в крупных городах сервисные услуги дорожают на 10–15% ежегодно. Это объясняется низкой маржинальностью и высокими операционными рисками — предприниматели вынуждены перекладывать дополнительные расходы на клиентов.
Владельцы автосервисов отмечают, что осенью водители приезжают переобуваться волнами. Сначала — те, кто привык готовиться заранее, затем — те, кто ждет первых заморозков, и, наконец, самые отважные, которые тянут до последнего и рискуют попасть в гололед на летней резине. Сейчас, по словам участников рынка, как раз идет третья волна — очереди в сервисах стали привычным явлением, а записаться на удобное время становится все сложнее.
Зимние тренды и проблемы китайских автомобилей
По данным опросов, большинство российских водителей предпочитают шипованные шины, но немало и тех, кто выбирает фрикционные. Остальные либо не видят разницы, либо живут в регионах с мягким климатом. Между тем, сезон оказался непростым для поставщиков шин на маркетплейсах: низкая маржа и частые возвраты поставили многих на грань банкротства. Некоторые компании уже задумались о смене стратегии и переходе на прямые продажи, чтобы не зависеть от онлайн-ритейла.
Еще один заметный тренд — рост интереса к комплексной подготовке авто к зиме. Помимо смены резины, водители все чаще заказывают проверку аккумулятора, тормозов, подвески и систем охлаждения. Особенно актуальным этот вопрос стал для владельцев китайских автомобилей, которые в последние годы заполонили российский рынок.
Китайские авто в петербургской зиме: испытание холодом
Как отмечают специалисты, многие китайские машины изначально проектировались для теплых регионов, поэтому в условиях петербургской зимы у них возникают типичные проблемы. Аккумуляторы быстро разряжаются на морозе, двигатель прогревается медленно, а оригинальные шины плохо держат лед. Кроме того, смешивание китайских и европейских антифризов может привести к неприятным последствиям — осадку или вспениванию жидкости.
Не обошлось и без проблем с коррозией: кузова и тормозные трубки на новых массовых моделях из Поднебесной страдают от реагентов и сырости. Однако, несмотря на это, китайские автомобили уже успели адаптироваться к российским реалиям. Многие из них работают в такси и каршеринге, что позволяет оценить их надежность и ремонтопригодность. В целом, по мнению экспертов, уход за китайским авто зимой ничем не отличается от обслуживания европейских или японских машин — главное, вовремя проверять аккумулятор, антифриз, масло и щетки.
Выводы: зима диктует свои правила
Петербургская зима вновь напомнила водителям о необходимости заблаговременной подготовки к холодам. Очереди в сервисах, скачки спроса на шины и новые вызовы для владельцев китайских авто — все это стало частью привычного сценария. Как показывает практика, выживают на рынке те, кто умеет быстро адаптироваться и заботиться о своем автомобиле. Остальным остается только надеяться на мягкую зиму и отсутствие неприятных сюрпризов на дорогах.
