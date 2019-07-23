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23 июля 2019, 16:02

Петербургские автозаводы продолжают наращивать объемы

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Первую половину 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota завершили в плюсе. Сообща они выпустили на 3% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.
Петербургские автозаводы продолжают наращивать объемы
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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по июнь 2019 года с конвейеров трех петербургских автозаводов сошло 189 200 легковых автомобилей (+3%). Сейчас в городе собирают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Наибольший рост производства продемонстрировала Toyota, где за полгода собрали на 16% больше, чем годом ранее. Основным драйвером роста стала Toyota Camry. За полгода было выпущено 16,3 тыс. седанов Camry (+18%). Благодаря этому доля завода в общем объеме производства региона впервые превысила 20%. 

Безоговорочным лидером петербургского автопрома остается Hyundai, занимающий 66% от общего объема. Но сборка здесь шла более сдержанными темпами. Больше всего на предприятии в первом полугодии выпустили автомобилей семейства Kia Rio - 47,4 тыс. экземпляров, однако это на 8% меньше прошлогодних показателей. Второе место занимает самый популярный в России кроссовер - Hyundai Creta (34,6 тыс. экз., +4%). На третьей строчке – Hyundai Solaris (30,7 тыс. экз., -9%).

На заводе Nissan ощутимо нарастили объемы сборки рестайлингового кроссовера Qashqai. С января по июнь с конвейера предприятия сошло 11,3 тыс. экземпляров модели (+10%). Кроссоверы X-Trail и Murano, напротив, чуть сбавили темп. В первом полугодии было собрано 10,2 тыс. автомобилей X-Trail (-4%) и всего 1,5 тыс. единиц Murano (-7%).

По прогнозу экспертов, тренд на увеличение объемов производства в Петербурге может сохраниться и во втором полугодии 2019-го. Основными факторами станут программы государственной поддержки и оптовые закупки автомобилей каршеринг-сервисами.


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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Петербургские автозаводы продолжают наращивать объемы
{{material_125502}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по июнь 2019 года с конвейеров трех петербургских автозаводов сошло 189 200 легковых автомобилей (+3%). Сейчас в городе собирают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.Наибольший рост производства продемонстрировала Toyota, где за полгода собрали на 16% больше, чем годом ранее. Основным драйвером роста стала Toyota Camry. За полгода было выпущено 16,3 тыс. седанов Camry (+18%). Благодаря этому доля завода в общем объеме производства региона впервые превысила 20%. Безоговорочным лидером петербургского автопрома остается Hyundai, занимающий 66% от общего объема. Но сборка здесь шла более сдержанными темпами. Больше всего на предприятии в первом полугодии выпустили автомобилей семейства Kia Rio - 47,4 тыс. экземпляров, однако это на 8% меньше прошлогодних показателей. Второе место занимает самый популярный в России кроссовер - Hyundai Creta (34,6 тыс. экз., +4%). На третьей строчке – Hyundai Solaris (30,7 тыс. экз., -9%).На заводе Nissan ощутимо нарастили объемы сборки рестайлингового кроссовера Qashqai. С января по июнь с конвейера предприятия сошло 11,3 тыс. экземпляров модели (+10%). Кроссоверы X-Trail и Murano, напротив, чуть сбавили темп. В первом полугодии было собрано 10,2 тыс. автомобилей X-Trail (-4%) и всего 1,5 тыс. единиц Murano (-7%).По прогнозу экспертов, тренд на увеличение объемов производства в Петербурге может сохраниться и во втором полугодии 2019-го. Основными факторами станут программы государственной поддержки и оптовые закупки автомобилей каршеринг-сервисами.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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