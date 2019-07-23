23 июля 2019, 16:02
Петербургские автозаводы продолжают наращивать объемы
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Первую половину 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota завершили в плюсе. Сообща они выпустили на 3% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.
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Наибольший рост производства продемонстрировала Toyota, где за полгода собрали на 16% больше, чем годом ранее. Основным драйвером роста стала Toyota Camry. За полгода было выпущено 16,3 тыс. седанов Camry (+18%). Благодаря этому доля завода в общем объеме производства региона впервые превысила 20%.
Безоговорочным лидером петербургского автопрома остается Hyundai, занимающий 66% от общего объема. Но сборка здесь шла более сдержанными темпами. Больше всего на предприятии в первом полугодии выпустили автомобилей семейства Kia Rio - 47,4 тыс. экземпляров, однако это на 8% меньше прошлогодних показателей. Второе место занимает самый популярный в России кроссовер - Hyundai Creta (34,6 тыс. экз., +4%). На третьей строчке – Hyundai Solaris (30,7 тыс. экз., -9%).
На заводе Nissan ощутимо нарастили объемы сборки рестайлингового кроссовера Qashqai. С января по июнь с конвейера предприятия сошло 11,3 тыс. экземпляров модели (+10%). Кроссоверы X-Trail и Murano, напротив, чуть сбавили темп. В первом полугодии было собрано 10,2 тыс. автомобилей X-Trail (-4%) и всего 1,5 тыс. единиц Murano (-7%).
По прогнозу экспертов, тренд на увеличение объемов производства в Петербурге может сохраниться и во втором полугодии 2019-го. Основными факторами станут программы государственной поддержки и оптовые закупки автомобилей каршеринг-сервисами.
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