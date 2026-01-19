LADA Iskra и загадка роста: что скрывают цифры производства

19 января 2026, 09:34
Петербургские автозаводы резко нарастили выпуск: более 48 тысяч машин за год
В Санкт-Петербурге автозаводы удивили результатами. Производство выросло вдвое. LADA Iskra стала неожиданным героем года. Что стоит за этими цифрами, пока неясно.
В 2025 году автопром Санкт-Петербурга преподнес настоящий сюрприз: на местных заводах было собрано свыше 48 тысяч автомобилей. Такой результат стал неожиданным даже для отраслевых экспертов, ведь еще недавно городские предприятия только восстанавливали свои мощности после сложного периода. Как сообщает Автостат, вице-губернатор Кирилл Поляков поделился деталями этого производственного скачка.
Особое внимание привлек «Автозавод Санкт-Петербург», где за год с конвейера сошло 3 тысячи автомобилей LADA Iskra. Эта модель появилась на предприятии совсем недавно - запуск сборки состоялся в конце лета прошлого года. Тогда многие скептически относились к перспективам проекта, ведь автомобили собирались из так называемых комплектов: окрашенный кузов, силовой агрегат, шасси, элементы интерьера и еще около тысячи компонентов. Несмотря на это, завод сумел наладить процесс и обеспечить стабильный выпуск.
Соглашение о запуске LADA Iskra в Петербурге было подписано летом 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. После этого на предприятии провели масштабную модернизацию: перенастроили старое оборудование, установили новые линии, выстроили логистику поставок. В результате, несмотря на скепсис, проект оказался жизнеспособным и даже стал символом возрождения местного автопрома.
Не менее впечатляющие результаты показал и «Автомобильный завод АГР». По словам Полякова, здесь объем выпуска вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году предприятие собрало более 45 тысяч автомобилей. Для завода, который еще недавно простаивал, это настоящий прорыв. Напомним, АГР начал работу в Петербурге в 2010 году, и долгое время здесь выпускали популярные модели Hyundai и Kia. Однако после ухода иностранных партнеров в 2022 году производство было остановлено, и только в 2024-м завод вновь заработал - теперь уже под брендом Solaris.
Возвращение к жизни завода АГР стало возможным благодаря быстрой переориентации на новые модели и бренды. Руководство предприятия не стало ждать милости от западных компаний, а сделало ставку на собственные силы и партнеров из других стран. В итоге, несмотря на все трудности, завод не только выжил, но и сумел нарастить выпуск до рекордных показателей.
По информации Автостат, успехи петербургских автозаводов стали возможны благодаря поддержке городских властей и грамотной работе менеджмента. Вице-губернатор Поляков отметил, что в 2025 году удалось не только сохранить рабочие места, но и создать новые. Кроме того, предприятия активно инвестировали в обновление оборудования и обучение персонала. Все это позволило не просто вернуться к прежним объемам, но и выйти на новый уровень.
Однако за красивыми цифрами скрываются и вопросы. Например, насколько устойчивым окажется этот рост в будущем? Сможет ли LADA Iskra закрепиться на рынке, или ее ждет судьба многих «разовых» проектов? И не повторится ли ситуация с остановкой производства, если изменится конъюнктура или появятся новые вызовы? Пока однозначных ответов нет, но очевидно одно: петербургский автопром снова на слуху, и за его развитием теперь будут следить особенно пристально.
Если Вы не знали, бренд LADA принадлежит российской компании АВТОВАЗ, которая с 1970-х годов выпускает автомобили, ставшие символом отечественного автопрома. LADA Iskra - одна из новейших моделей марки, ориентированная на массового покупателя. В последние годы АВТОВАЗ активно расширяет линейку и осваивает новые производственные площадки, чтобы укрепить свои позиции на рынке.
