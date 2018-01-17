17 января 2018, 11:29

Петербургские дилеры Kia не выдают машины

Страница Автоцентр Аврора Kia Стартовая (ул. Стартовая, д.4 лит. А)
Покупатели Kia в салонах «Аврора» и «Открытая дорога» не могут получить свои автомобили или вернуть назад деньги. Продавцы корейской марки задолжали клиентам в общей сложности порядка 200 млн рублей.
^
Как сообщает «Фонтанка», проблемы с выдачей машин начались еще осенью 2017 года. Причина – шаткое финансовое положение дилеров. Сейчас просрочка составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Покупателям, расторгшим договоры купли-продажи, денежные средства не возвращены.

Представители Kia Motors Rus заявили, что знают о проблемах «Автоцентра Аврора», которые возникли из-за санации «Открытия». В компании полагают, что тяжелое положение исправится до конца марта текущего года. А вот у «Открытой дороги» автомобили забрал сам импортер за долги.

Покупателям же пока остается довольствоваться оправдательными письмами со стороны дилеров, которые обещают решить проблему, но постоянно сдвигает сроки. Кроме того, салоны под видом гарантийных писем заключают новые договоры с более поздней датой выдачи.
Новости и акции автосалонов Киа

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Carnival
| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
Форум KIA Sedona
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
Форум KIA Carens
Есть во владении данная машина. Уже 5 лет. Правда в последние годы не часто на ней езжу, т.к. работа под боком, и легче пешком или на велосипеде. Использую ее как семейный минивен. Нравится что места много. Не нравится: шумоизоляция, ее почти нет. Металл тонкий, у меня куча жуков. Поломок по мелочи тоже ...
Кузьмич
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква KIA Автомудрость KIA АвтоПитер KIA Дизайн и тюнинг KIA Новинки и концепт кары KIA Новости и акции автосалонов KIA Автосалоны и дилеры марки KIA Аренда и прокат авто марки KIA Автоклубы и форумы автозавчастей марки KIA Автосервисы и магазины автозапчастей марки KIA
Главные материалы
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Петербургские дилеры Kia не выдают машины
Как сообщает «Фонтанка», проблемы с выдачей машин начались еще осенью 2017 года. Причина – шаткое финансовое положение дилеров. Сейчас просрочка составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Покупателям, расторгшим договоры купли-продажи, денежные средства не возвращены. Представители Kia Motors Rus заявили, что знают о проблемах «Автоцентра Аврора», которые возникли из-за санации «Открытия». В компании полагают, что тяжелое положение исправится до конца марта текущего года. А вот у «Открытой дороги» автомобили забрал сам импортер за долги.Покупателям же пока остается довольствоваться оправдательными письмами со стороны дилеров, которые обещают решить проблему, но постоянно сдвигает сроки. Кроме того, салоны под видом гарантийных писем заключают новые договоры с более поздней датой выдачи.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владимир Смоленск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG