17 января 2018, 11:29
Петербургские дилеры Kia не выдают машины
Страница Автоцентр Аврора Kia Стартовая (ул. Стартовая, д.4 лит. А)
Покупатели Kia в салонах «Аврора» и «Открытая дорога» не могут получить свои автомобили или вернуть назад деньги. Продавцы корейской марки задолжали клиентам в общей сложности порядка 200 млн рублей.
Как сообщает «Фонтанка», проблемы с выдачей машин начались еще осенью 2017 года. Причина – шаткое финансовое положение дилеров. Сейчас просрочка составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Покупателям, расторгшим договоры купли-продажи, денежные средства не возвращены.
Представители Kia Motors Rus заявили, что знают о проблемах «Автоцентра Аврора», которые возникли из-за санации «Открытия». В компании полагают, что тяжелое положение исправится до конца марта текущего года. А вот у «Открытой дороги» автомобили забрал сам импортер за долги.
Покупателям же пока остается довольствоваться оправдательными письмами со стороны дилеров, которые обещают решить проблему, но постоянно сдвигает сроки. Кроме того, салоны под видом гарантийных писем заключают новые договоры с более поздней датой выдачи.
Представители Kia Motors Rus заявили, что знают о проблемах «Автоцентра Аврора», которые возникли из-за санации «Открытия». В компании полагают, что тяжелое положение исправится до конца марта текущего года. А вот у «Открытой дороги» автомобили забрал сам импортер за долги.
Покупателям же пока остается довольствоваться оправдательными письмами со стороны дилеров, которые обещают решить проблему, но постоянно сдвигает сроки. Кроме того, салоны под видом гарантийных писем заключают новые договоры с более поздней датой выдачи.
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