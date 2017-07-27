Петербургские дилеры ожидают роста рынка
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», 20 ведущих автохолдингов реализовали 50774 новых легковых автомобилей, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее на первую двадцатку приходилось 78% рынка, однако по итогам 2017-го доля может еще больше увеличиться.
Лидером остается ГК «Рольф», которая продает в городе на Неве каждый шестой новый автомобиль. Всего за 6 месяцев компания реализовала 10474 машин, что на 14% больше по сравнению с показателем 2016 года. Доля компании достигла 16,8%.
На второй позиции находится холдинг «Мега Авто» с долей рынка 5,8%. За полгода продажи компании на петербургском авторынке выросли на 67% - с 2148 до 3587 машин. Это лучший результат по динамике, который бил достигнут, прежде всего, за счет роста спроса на автомобили Hyundai. Замыкает тройку лидеров «Дакар» с долей рынка в 5,1%. Дилеры холдинга реализовали за 6 месяцев 3192 автомобиля, что на 50,8% больше, чем в первом полугодии 2016-го.
А вот наибольшее сокращение продаж зафиксировано у «Интер Авто Тим» - 14,3%. Во многом на результаты оказало влияние падение продаж автомобилей Toyota¸ хотя сама марка показывает лучшую динамику роста среди 10 самых популярных брендов на рынке Санкт-Петербурга. В целом, собственную долю на рынке увеличили 10 из 20 ведущих автомобильных холдингов, а рост продаж продемонстрировали 15 корпораций. Примечательно, что эксперты автобизнеса ожидают восстановления рынка и даже роста продаж как в текущем году, так и в следующем.
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По нашему прогнозу в этом году рынок вырастет на 5-6%. Тем не менее, перспективы автомобильного бизнеса в России не такие светлые, как хотелось бы. Речь идет именно об экономической составляющей – продажи машин будут расти активно, но доходность будет отставать.
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Олег Барабанов, генеральный директор ООО «Объединенная автомобильная корпорация»
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Сейчас импортеры движутся в сторону, когда продавать машины будут через онлайн шоу-румы. Это неизбежно. Вообще автомобильный бизнес ждет революция: популяризация электрокаров, которые не требуют частого сервиса, появление машин с автопилотом изменят привычную схему продаж и вообще отношение человека к автомобилям.
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Андрей Кузьмин, административный директор «Аксель Групп»
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