29 октября 2017, 11:05

Петербургские дорожники отчитались об успехах за девять месяцев

На коллегии Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подведены итоги работы за 9 месяцев 2017 года. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 реализуется строительство 8 объектов транспортной инфраструктуры общей стоимостью 75,5 млрд рублей.
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Петербургские дорожники отчитались об успехах за девять месяцев

Одним из ключевых подобных объектов, по словам главы КРТИ Сергея Харлашкина, является Тучков мост. Движение по нему будет полностью открыто в ноябре – это значительно раньше сроков, предусмотренных контрактом.

В настоящее время КРТИ и совместно региональной ГИБДД прорабатывают схему взаимодействия по передаче персональных данных автовладельцев уполномоченным должностным лицам КРТИ для администрирования правонарушений за неоплату парковки.

Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб « Мы отрабатываем механизм взаимодействия. Необходимо, чтобы все юридические службы, в том числе юридическая служба ГУ МВД, дали заключение о возможности реализации намеченной схемы взаимодействия. До 1 ноября мы тестируем порядок взаимодействия, и после этого будет понятна возможность реализации механизма по передаче персональных данных автовладельцев »
Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб

Центр управления парковками проектирует 2 новые автостоянки - на Толмачевской улице и улице Пилотов, работы по автоматизации 2 действующих автостоянок - на улице Оптиков и 6  перехватывающих парковок - у станций метро «Купчино» (2 объекта), «Волковская», «Ленинский проспект», «Кировский завод» и «Обухово». Об этом рассказал директор Центра управления парковками Владислав Бакулин. Он отметил, что эксплуатация зоны платной парковки, городских и перехватывающих автостоянок в течение 9 месяцев 2017 года принесла бюджету СПБ доход в размере 98,2 млн рублей.

Худо-бедно в городе развивается велосипедная инфраструктура. В 2017 году обустроено 5 новых веломаршрутов, которые представляют собой основу каркаса для дальнейшего формирования связанной сети веломаршрутов и обеспечат условия для ежедневных рабочих поездок на велосипеде.

В планах до конца года – открытие движения по Тучкову мосту после реконструкции, а также запуск движения по Поклонногорскому путепроводу. Планируется полностью завершить текущий ремонт всех 116 адресов дорожных объектов и завершить работы по организации реверсивного движения по Большеохтинскому мосту.

Вячеслав Урусов, глава «Дирекции транспортного строительства» отметил, что в 2017 году предусмотрено выполнение работ на 24 объектах строительства и реконструкции общей протяженностью 67,25 км. На 11 объектах движение уже запущено или будет запущено до конца года. Среди крупнейших из них - мост в створе Яхтенной ул., пешеходный переход на Пулковском ш., реконструкция Синопской наб. Адресными программами капремонта дорог и дорожных сооружений на 2017 год предусмотрено выполнение работ на 42 объектах. Это Пулковское шоссе, Бассейная ул., пр. Юрия Гагарина, Санкт-Петербургское ш., наб. реки Фонтанки и пр.

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Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
28.10.2017, 09:00
Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe
26.10.2017, 23:10
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
24.10.2017, 09:52
Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?
23.10.2017, 10:37
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21.10.2017, 15:41
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Отзывы по теме
Причины неисправности топливной аппаратуры дизеля
Если кротко - если в работе двигателя возникли проблемы - надо постараться их решить.
Fillion
Отечественное&импортное масло
ZIC - как раз отличное масло, так что тут либо вы на подделку напоролись, либо просто с самого начала заливали не то, что нужно. Я сам на нем езжу уже лет пять, никаких нареканий.
Fillion
большой расход топлива
Посмотрите на обороты, если зашкаливают (скореевсего - раз двигатель рычит) , тогда проверьте коробку передач. Похоже, что она не переключает на высокие. Это и расход топлива повышенный объясняет.
Fillion
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Петербургские дорожники отчитались об успехах за девять месяцев
Одним из ключевых подобных объектов, по словам главы КРТИ Сергея Харлашкина, является Тучков мост. Движение по нему будет полностью открыто в ноябре – это значительно раньше сроков, предусмотренных контрактом.В настоящее время КРТИ и совместно региональной ГИБДД прорабатывают схему взаимодействия по передаче персональных данных автовладельцев уполномоченным должностным лицам КРТИ для администрирования правонарушений за неоплату парковки. {{person_101_Мы отрабатываем механизм взаимодействия. Необходимо, чтобы все юридические службы, в том числе юридическая служба ГУ МВД, дали заключение о возможности реализации намеченной схемы взаимодействия. До 1 ноября мы тестируем порядок взаимодействия, и после этого будет понятна возможность реализации механизма по передаче персональных данных автовладельцев}}Центр управления парковками проектирует 2 новые автостоянки - на Толмачевской улице и улице Пилотов, работы по автоматизации 2 действующих автостоянок - на улице Оптиков и 6  перехватывающих парковок - у станций метро «Купчино» (2 объекта), «Волковская», «Ленинский проспект», «Кировский завод» и «Обухово». Об этом рассказал директор Центра управления парковками Владислав Бакулин. Он отметил, что эксплуатация зоны платной парковки, городских и перехватывающих автостоянок в течение 9 месяцев 2017 года принесла бюджету СПБ доход в размере 98,2 млн рублей.Худо-бедно в городе развивается велосипедная инфраструктура. В 2017 году обустроено 5 новых веломаршрутов, которые представляют собой основу каркаса для дальнейшего формирования связанной сети веломаршрутов и обеспечат условия для ежедневных рабочих поездок на велосипеде. В планах до конца года – открытие движения по Тучкову мосту после реконструкции, а также запуск движения по Поклонногорскому путепроводу. Планируется полностью завершить текущий ремонт всех 116 адресов дорожных объектов и завершить работы по организации реверсивного движения по Большеохтинскому мосту.Вячеслав Урусов, глава «Дирекции транспортного строительства» отметил, что в 2017 году предусмотрено выполнение работ на 24 объектах строительства и реконструкции общей протяженностью 67,25 км. На 11 объектах движение уже запущено или будет запущено до конца года. Среди крупнейших из них - мост в створе Яхтенной ул., пешеходный переход на Пулковском ш., реконструкция Синопской наб. Адресными программами капремонта дорог и дорожных сооружений на 2017 год предусмотрено выполнение работ на 42 объектах. Это Пулковское шоссе, Бассейная ул., пр. Юрия Гагарина, Санкт-Петербургское ш., наб. реки Фонтанки и пр.
2017-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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