Петербургские дорожники отчитались об успехах за девять месяцев
Одним из ключевых подобных объектов, по словам главы КРТИ Сергея Харлашкина, является Тучков мост. Движение по нему будет полностью открыто в ноябре – это значительно раньше сроков, предусмотренных контрактом.
В настоящее время КРТИ и совместно региональной ГИБДД прорабатывают схему взаимодействия по передаче персональных данных автовладельцев уполномоченным должностным лицам КРТИ для администрирования правонарушений за неоплату парковки.
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Мы отрабатываем механизм взаимодействия. Необходимо, чтобы все юридические службы, в том числе юридическая служба ГУ МВД, дали заключение о возможности реализации намеченной схемы взаимодействия. До 1 ноября мы тестируем порядок взаимодействия, и после этого будет понятна возможность реализации механизма по передаче персональных данных автовладельцев
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Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
Центр управления парковками проектирует 2 новые автостоянки - на Толмачевской улице и улице Пилотов, работы по автоматизации 2 действующих автостоянок - на улице Оптиков и 6 перехватывающих парковок - у станций метро «Купчино» (2 объекта), «Волковская», «Ленинский проспект», «Кировский завод» и «Обухово». Об этом рассказал директор Центра управления парковками Владислав Бакулин. Он отметил, что эксплуатация зоны платной парковки, городских и перехватывающих автостоянок в течение 9 месяцев 2017 года принесла бюджету СПБ доход в размере 98,2 млн рублей.
Худо-бедно в городе развивается велосипедная инфраструктура. В 2017 году обустроено 5 новых веломаршрутов, которые представляют собой основу каркаса для дальнейшего формирования связанной сети веломаршрутов и обеспечат условия для ежедневных рабочих поездок на велосипеде.
В планах до конца года – открытие движения по Тучкову мосту после реконструкции, а также запуск движения по Поклонногорскому путепроводу. Планируется полностью завершить текущий ремонт всех 116 адресов дорожных объектов и завершить работы по организации реверсивного движения по Большеохтинскому мосту.
Вячеслав Урусов, глава «Дирекции транспортного строительства» отметил, что в 2017 году предусмотрено выполнение работ на 24 объектах строительства и реконструкции общей протяженностью 67,25 км. На 11 объектах движение уже запущено или будет запущено до конца года. Среди крупнейших из них - мост в створе Яхтенной ул., пешеходный переход на Пулковском ш., реконструкция Синопской наб. Адресными программами капремонта дорог и дорожных сооружений на 2017 год предусмотрено выполнение работ на 42 объектах. Это Пулковское шоссе, Бассейная ул., пр. Юрия Гагарина, Санкт-Петербургское ш., наб. реки Фонтанки и пр.
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