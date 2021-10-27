27 октября 2021, 17:46
Петербургские дорожники пообещали перекрыть КАД: когда и где?
Водителей Санкт-Петербурга предупредили о полном перекрытии кольцевой автодороги, в связи с предстоящим ремонтом. Ограничения будут действовать две ночи: с 30 на 31 октября и с 1 на 2 ноября.
Дарья Климова Фото: РБК
Ранее мы писали
Строители дорог столкнулись с нехваткой денег. Представители отрасли просят поднять цену госконтрактов на ...Читать далее
В следующий раз по аналогичной схеме планируют закрывать проезд в ночь с 1 на 2 ноября, но только два раза: с 23:45 – 00:00 и с 02:45 – 03:00. На такие меры дорожники были вынуждены пойти в связи с ремонтом проезжей части. В пресс-службе уточнили, что перекрыть движение необходимо, чтобы обеспечить «безопасность участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции».
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 2 800 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 3 400 000 РMercedes GLE-класс 2017 в Москве
- 2 350 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2015 в Москве
- 4 449 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 365 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 630 000 РBMW X3 2021 в Москве
- 8 949 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 3 357 000 РLand Rover Range Rover 2014 в Москве
- 9 737 364 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 950 000 РPeugeot 308 2014 в Москве
Новости по теме
Автотрассы в России получат новые ограждения: где они будут установлены
26.10.2021, 10:29
Британцы в знак протеста приклеивают себя к асфальту
15.10.2021, 00:05
Два автомобиля провалились в яму с кипятком (фото)
13.10.2021, 17:27
Сюрприз от дорожников: теперь на дорогах надо быть еще внимательнее
07.10.2021, 11:59
Тех, кто не оплатил проезд по ЗСД, стали реально наказывать (вплоть до лишения прав)
21.08.2021, 12:42
Новости по теме
Автотрассы в России получат новые ограждения: где они будут установлены
26.10.2021, 10:29
Британцы в знак протеста приклеивают себя к асфальту
15.10.2021, 00:05
Два автомобиля провалились в яму с кипятком (фото)
13.10.2021, 17:27
Сюрприз от дорожников: теперь на дорогах надо быть еще внимательнее
07.10.2021, 11:59
Тех, кто не оплатил проезд по ЗСД, стали реально наказывать (вплоть до лишения прав)
21.08.2021, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин