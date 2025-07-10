Петербургские контролеры выловили более 700 тысяч «зайцев»
Все проверки проводятся в рамках действующего законодательства. Контролер не имеет права требовать оплату штрафа на месте – в случае возникновения спорной ситуации пассажир может обратиться к водителю или позвонить на горячую линию перевозчика. Все оформляется официальным протоколом, который затем направляют в Государственную инспекцию по транспорту для дальнейшего рассмотрения.
С 22 июня текущего года размер штрафа за безбилетный проезд был повышен с 500 до 1500 рублей. Новые правила распространяются на все виды маршрутов – городские, пригородные, междугородние, а также предусматривают ответственность за провоз детей без оплаты, если таковая предусмотрена тарифом. Инициатива повышения санкций была поддержана депутатами Законодательного собрания города. По оценкам властей, в Петербурге насчитывается около 300 тысяч человек, которые регулярно игнорируют оплату проезда, значительную долю среди них составляют иностранцы.
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10.07.2025, 15:09
Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) официально представила новый логотип для своего премиального «внедорожного» подразделения Range Rover, которое больше не может существовать как суббренд в составе Land Rover. Новая эмблема представляет собой две зеркально отраженные и сложенные вместе латинские литеры R. Читать далее
-
10.07.2025, 14:05
Шелковый путь 2025: МАЗ выставит три экипажа против КамАЗа и Урала
12 июля стартует одна из самых масштабных и сложных внедорожных гонок года – международный ралли-рейд «Шелковый путь». В этом году маршрут пройдет по трем странам. Участников ждут разнообразные ландшафты – от берегов Байкала до песков Гоби и высокогорных трасс Горного Алтая. Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в зачете грузовиков Т5 сразу с тремя экипажами, среди которых как опытные гонщики, так и молодые спортсмены. Читать далее
-
10.07.2025, 13:34
Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей
В современных реалиях автомобиль за 1 млн рублей уже нельзя назвать роскошью. Тем не менее, при грамотном подходе в этом ценовом диапазоне все еще можно найти надежную, комфортную и ликвидную машину с атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров. Читать далее
-
10.07.2025, 12:47
В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям
В Узбекистане за прошедший год было зафиксировано 24 млн нарушений правил дорожного движения, из которых 81% пришелся на грубые нарушения. В связи с этим президент страны Шавкат Мирзиёев объявил о начале масштабной борьбы с водителями, систематически игнорирующими ПДД. Читать далее
-
10.07.2025, 12:00
Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Компания Geely поделилась подробностями о новом флагмане Zeekr 9X, который уже сейчас можно назвать одним из самых амбициозных электрифицированных автомобилей на рынке. Этот шестиместный гибридный внедорожник, построенный на новой модульной платформе SEA-S, обладает впечатляющей мощностью в 1381 л. с., ускорением до «сотни» за 3,1 секунды и комбинированным запасом хода более 1000 км.Читать далее
-
10.07.2025, 08:41
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По итогам первых шести месяцев 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 530,4 тыс. единиц, что на 26,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка констатируют замедление темпов реализации и отсутствие признаков восстановления.Читать далее
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