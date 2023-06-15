Петербургские «Метеоры» отправят в отставку: чем их заменят?

Ранее мы писали Вспоминая невероятный Caproni Ca.60 Transaero: 8 двигателей и 9 крыльев Итальянцы умеют делать потрясающие машины, лишним тому примером можно считать суперкары Lamborghini и Ferrari ... Читать далее

Соглашение касается развития городского водного транспорта и среди прочего подразумевает обновление судов на подводных крыльях. Некоторым нынешним «Метеорам», курсирующим по Неве и Финскому заливу, уже больше 40 лет, а средний возраст флотилии превышает 30. Как пишет Live24 , на первом этапе в Петербург поставят пять новых судов «Метеор 120Р», производства АО «НПП «Радар ммс» совместно с нижегородским АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Новинка может принять на борт 120 пассажиров, разогнаться до 75 км/ч и преодолеть без дозаправки 700 километров. Одно из главных отличий – интегрированная мостиковая система управления судном с элементами искусственного интеллекта, другими словами, это «умный» теплоход. Модернизированная система подводных крыльев позволила улучшить динамику и снизить расход топлива.

Фото: Википедия

Санкт‑Петербург по праву считается флагманом водных туристических маршрутов. Сегодня в городе функционирует четыре водных маршрута, по которым курсируют 19 метеоров. В числе направлений – Петергоф, Кронштадт, Стрельна и крепость Орешек, которой в этом году исполняется 700 лет.

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