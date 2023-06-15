Петербургские «Метеоры» отправят в отставку: чем их заменят?
Новинка может принять на борт 120 пассажиров, разогнаться до 75 км/ч и преодолеть без дозаправки 700 километров. Одно из главных отличий – интегрированная мостиковая система управления судном с элементами искусственного интеллекта, другими словами, это «умный» теплоход. Модернизированная система подводных крыльев позволила улучшить динамику и снизить расход топлива.
Санкт‑Петербург по праву считается флагманом водных туристических маршрутов. Сегодня в городе функционирует четыре водных маршрута, по которым курсируют 19 метеоров. В числе направлений – Петергоф, Кронштадт, Стрельна и крепость Орешек, которой в этом году исполняется 700 лет.
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-
15.06.2023, 16:38
Чем рискуют клиенты, покупающие «параллельные» автомобили у частников и перегонщиков
С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов параллельный импорт стал единственной возможностью приобрести европейский, японский или американский автомобиль. Машины в страну возят не только официальные дилеры, но и частные предприниматели.Читать далее
-
15.06.2023, 14:16
В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina
Эпичная авария произошла утром в четверг, 15 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб.Читать далее
-
15.06.2023, 12:36
В России заметно упали продажи бензина
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников сообщил о серьезном снижении продаж бензина.Читать далее
-
15.06.2023, 11:33
Пробок в Мурино станет меньше: вырубили 3 км леса
Новый обход Мурино должен убрать пробки на Токсовском шоссе. Строительство трассы идет полным ходом. Дорожники Ленинградской области наполовину подготовили территорию под областную часть продолжения Пискаревского проспекта.Читать далее
-
15.06.2023, 08:33
BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения
Компания BMW объявила об отзыве более 10 000 кроссоверов BMW iX, выпущенных за последние два года. Причиной стала ошибка адаптивного круиз-контроля, которая может приводить к непреднамеренному ускорению (почти как у Tesla).Читать далее
-
15.06.2023, 07:54
Volkswagen убьет еще одну модель и сосредоточится на «генераторах прибыли»
Компания Volkswagen задалась целью увеличить рентабельность продаж до 6,5%, а прибыль до 10 млрд евро к 2026 году. Добиться этого поможет отказ от нишевых моделей и сокращение модельного ряда.Читать далее
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