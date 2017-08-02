2 августа 2017, 13:48

Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами

К Чемпионату мира по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге летом 2018-го, на улицах мегаполиса установят первые 100 инновационных остановочных павильонов. Об этом было заявлено в Смольном, где под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание с руководителями соответствующих Комитетов и СПб ГКУ «Организатор перевозок».
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  Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
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В настоящее время в городе на Неве тестируется лишь один (пилотный) подобный павильон – на одной из остановок Невского проспекта (около «Гостиного Двора»). Появился он там осень прошлого года, а чуть ранее (в мае 2016-го), павильон был презентован на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport-2016.

Главной особенностью инновационного павильона от привычных всем нам остановок общественного транспорта является современный функционал. К примеру, на встроенном информационном табло можно посмотреть прогнозное время ожидания автобуса/троллейбуса, текущее время и температуру воздуха. Функционирует информационный стенд с картой-схемой и расписанием проходящих троллейбусных маршрутов, основной транспортной информацией и телефонами справочных служб. Имеется точка доступа к сети Wi-Fi, оборудованы USB-розетки для подзарядки мобильных устройств. В тёмное время суток включается встроенное светодиодное освещение внутренней площадки павильона. Работают 4 видеокамеры с подключением к мониторинговым службам.

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Городские власти успели провести опрос пассажиров относительно восприятия горожанами инновационного павильона. В общей сложности было опрошено около 700 человек:, из которых 81% оказались петербуржцами, 19% — жители Ленинградской области или других регионов РФ.

Пассажиры, в целом, позитивно оценили функционал павильона (77% респондентов) и его внешний вид (80% респондентов). 68% опрошенных указали на отсутствие на остановках билетных терминалов и считают необходимым установку таких аппаратов в остановочных павильонах. 91% ответивших заявили о необходимости установки подобных павильонов и на других остановочных пунктах наземного транспорта Северной столицы.

На данный момент городом разработана адресная программа размещения «умных» остановок в 2017-2018 годах. В связи с тем, что подобные остановочные павильоны являются ещё и рекламоносителями, в рамках действующего правового поля единственный способ реализовать проект без затрат из городского бюджета — это участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Конкурс объявлен Комитетом по печати 2 июня, срок окончания подачи заявок - 3 августа 2017 года. Подвести итоги планируется 24 августа.

Игорь Албин поручил Комитету по печати подготовить изменения в документацию на проведение процедуры торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предусматривающие оснащение остановочных павильонов в соответствии с техническими требованиями к инновационным павильонам. Специалистам поручено проработать 3-летнюю программу на оснащение 1500 остановок наземного транспорта «умными» павильонами с различным функционалом.

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Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
В настоящее время в городе на Неве тестируется лишь один (пилотный) подобный павильон – на одной из остановок Невского проспекта (около «Гостиного Двора»). Появился он там осень прошлого года, а чуть ранее (в мае 2016-го), павильон был презентован на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport-2016.Главной особенностью инновационного павильона от привычных всем нам остановок общественного транспорта является современный функционал. К примеру, на встроенном информационном табло можно посмотреть прогнозное время ожидания автобуса/троллейбуса, текущее время и температуру воздуха. Функционирует информационный стенд с картой-схемой и расписанием проходящих троллейбусных маршрутов, основной транспортной информацией и телефонами справочных служб. Имеется точка доступа к сети Wi-Fi, оборудованы USB-розетки для подзарядки мобильных устройств. В тёмное время суток включается встроенное светодиодное освещение внутренней площадки павильона. Работают 4 видеокамеры с подключением к мониторинговым службам.{{material_116496}} Городские власти успели провести опрос пассажиров относительно восприятия горожанами инновационного павильона. В общей сложности было опрошено около 700 человек:, из которых 81% оказались петербуржцами, 19% — жители Ленинградской области или других регионов РФ. Пассажиры, в целом, позитивно оценили функционал павильона (77% респондентов) и его внешний вид (80% респондентов). 68% опрошенных указали на отсутствие на остановках билетных терминалов и считают необходимым установку таких аппаратов в остановочных павильонах. 91% ответивших заявили о необходимости установки подобных павильонов и на других остановочных пунктах наземного транспорта Северной столицы.На данный момент городом разработана адресная программа размещения «умных» остановок в 2017-2018 годах. В связи с тем, что подобные остановочные павильоны являются ещё и рекламоносителями, в рамках действующего правового поля единственный способ реализовать проект без затрат из городского бюджета — это участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Конкурс объявлен Комитетом по печати 2 июня, срок окончания подачи заявок - 3 августа 2017 года. Подвести итоги планируется 24 августа.Игорь Албин поручил Комитету по печати подготовить изменения в документацию на проведение процедуры торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предусматривающие оснащение остановочных павильонов в соответствии с техническими требованиями к инновационным павильонам. Специалистам поручено проработать 3-летнюю программу на оснащение 1500 остановок наземного транспорта «умными» павильонами с различным функционалом.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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