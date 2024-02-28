Петербургские пенсионеры могут воспользоваться льготным проездным

28.02.2024, 15:27

В ГИБДД объяснили, когда за проблемы с ОСАГО могут оштрафовать на 80 тысяч рублей

Отсутствие действующего полиса ОСАГО грозит водителю административным протоколом по статье 12.37 КоАП РФ и штрафом в размере 800 рублей, который в течение первых 20 дней можно оплатить с 50-процентной скидкой. Но бывают ситуации, когда водителю предъявляют обвинение по уголовной статье с крупным штрафом.Читать далее