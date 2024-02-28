Петербургские пенсионеры могут воспользоваться льготным проездным
В частности, цена льготного проездного на месяц для петербургских пенсионеров в 5 раз ниже по сравнению со стандартным единым проездным – 726 вместо 3665 рублей. Более того, Социальный кодекс предусматривает ежемесячную денежную выплату за счет средств городского бюджета для пенсионеров, не имеющих других льготных категорий. Ее размер составляет те же 726 рублей. Пенсионер может или купить проездной, или потратить деньги по своему усмотрению. Кирилл Поляков подчеркнул, что в Петербурге 1,6 млн человек являются федеральными и региональными льготниками.
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28.02.2024, 18:12
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28.02.2024, 18:02
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28.02.2024, 13:50
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28.02.2024, 08:13
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28.02.2024, 07:47
Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины
Журналисты отметили бум на электрокары Tesla, который наблюдается в последние годы на Украине. Продажи машин растут несмотря на тяжелую ситуацию. Правда, речь идет преимущественно о подержанных моделях.Читать далее
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28.02.2024, 18:12
Бывший мэр Иркутска не увидел нарушений в своем дрифте на лимузине по льду Байкала. Увидели в ГИБДД
Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов взорвал соцсети эпичным дрифтом на белоснежном лимузине по льду Байкала. Но сам он не видит поводов для хэйта: законно ехал по переправе, а лимузин старый и «стоит копейки».Читать далее
-
28.02.2024, 18:02
Aston Martin минимум на год отложил выпуск новой модели
Британский производитель люксовых спортивных автомобилей Aston Martin отказался от планов выпустить свой первый электрокар в 2025 году. Инвестиции в мощности превышают потенциальный спрос.Читать далее
-
28.02.2024, 15:27
В ГИБДД объяснили, когда за проблемы с ОСАГО могут оштрафовать на 80 тысяч рублей
Отсутствие действующего полиса ОСАГО грозит водителю административным протоколом по статье 12.37 КоАП РФ и штрафом в размере 800 рублей, который в течение первых 20 дней можно оплатить с 50-процентной скидкой. Но бывают ситуации, когда водителю предъявляют обвинение по уголовной статье с крупным штрафом.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
28.02.2024, 08:13
Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России
Люксовый китайский пятиметровый седан Voyah Passion, напичканный технологиями и экранами, стоит у официального дилера в России минимум 7,55 млн рублей, а цена кроссовера Voyah Free приближается к 8 млн рублей. В Беларуси аналогичные машины стоят в 1,5 – 2 раза дешевле.Читать далее
-
28.02.2024, 07:47
Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины
Журналисты отметили бум на электрокары Tesla, который наблюдается в последние годы на Украине. Продажи машин растут несмотря на тяжелую ситуацию. Правда, речь идет преимущественно о подержанных моделях.Читать далее
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