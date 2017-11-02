Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили
В 2017 году Управление получило более 280 единиц автотранспорта. Из них 70% по федеральному бюджету, а 30% - из бюджета Санкт-Петербурга. Общая стоимость приобретенных автомобилей превысила 300 млн рублей.
Это автомобили «УАЗ Патриот», VW Polo Sedan и автобусы «ПАЗ». Данные машины предназначены для районных подразделений полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На них будут нести службу патрульные полицейские и сотрудники ДПС.
В общей сложности на балансе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоит почти 4,7 тыс. ед. служебного автотранспорта. В 2018 году ГУ МВД России планируется приобретение еще 111 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
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