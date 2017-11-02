2 ноября 2017, 17:52

Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили

Сегодня, в преддверии профессионального праздника российских полицейских петербургскому Управлению МВД передана партия новых служебных автомобилей. Многие из них будут служить в рядах региональной ГИБДД.
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  Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили УАЗ Патриот, Volkswagen Polo , ПАЗ Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили УАЗ Патриот, Volkswagen Polo , ПАЗ Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили УАЗ Патриот, Volkswagen Polo , ПАЗ Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили УАЗ Патриот, Volkswagen Polo , ПАЗ Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили УАЗ Патриот, Volkswagen Polo , ПАЗ Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили
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В 2017 году Управление получило более 280 единиц автотранспорта. Из них 70% по федеральному бюджету, а 30% - из бюджета Санкт-Петербурга. Общая стоимость приобретенных автомобилей превысила 300 млн рублей.

Это автомобили «УАЗ Патриот», VW Polo Sedan и автобусы «ПАЗ». Данные машины предназначены для районных подразделений полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На них будут нести службу патрульные полицейские и сотрудники ДПС.

В общей сложности на балансе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоит почти 4,7 тыс. ед. служебного автотранспорта. В 2018 году ГУ МВД России планируется приобретение еще 111 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

Новости UAZ, VW, Фольксваген, PAZ Patriot, 3163, Поло Седан

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Петербургские полицейские пересядут на новые автомобили
В 2017 году Управление получило более 280 единиц автотранспорта. Из них 70% по федеральному бюджету, а 30% - из бюджета Санкт-Петербурга. Общая стоимость приобретенных автомобилей превысила 300 млн рублей. Это автомобили «УАЗ Патриот», VW Polo Sedan и автобусы «ПАЗ». Данные машины предназначены для районных подразделений полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На них будут нести службу патрульные полицейские и сотрудники ДПС.В общей сложности на балансе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоит почти 4,7 тыс. ед. служебного автотранспорта. В 2018 году ГУ МВД России планируется приобретение еще 111 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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