20 декабря 2018, 21:12
Петербургские заводы нарастили объемы производства
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С января по ноябрь 2018 года три петербургских автозавода, Hyundai, Nissan и Toyota, суммарно выпустили 344 100 легковых автомобилей или на 9% больше, чем годом ранее. Доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России достигла 24,6%.
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Понемногу прибавляется и доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства легковых автомобилей. Как сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб», по итогам 11 месяцев нынешнего года 7 моделей из Петербурга вошли в ТОП-25 самых востребованных автомобилей России. Kia Rio стала самой популярной иномаркой, а Hyundai Creta – лидер среди кроссоверов. Также на верхние строчки рейтинга попали Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.
Сейчас три петербургских завода выпускают 9 моделей. В промзоне «Каменка» завод Nissan собирает кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, а предприятие Hyundai – Creta и Solaris, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. В промзоне «Шушары» с конвейера завода Toyota сходят Camry, Toyota RAV4.
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