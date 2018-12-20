20 декабря 2018, 21:12

Петербургские заводы нарастили объемы производства

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С января по ноябрь 2018 года три петербургских автозавода, Hyundai, Nissan и Toyota, суммарно выпустили 344 100 легковых автомобилей или на 9% больше, чем годом ранее. Доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России достигла 24,6%.
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  Петербургские заводы нарастили объемы производства Nissan, Hyundai, KIA, Toyota Петербургские заводы нарастили объемы производства Nissan, Hyundai, KIA, Toyota Петербургские заводы нарастили объемы производства Nissan, Hyundai, KIA, Toyota Петербургские заводы нарастили объемы производства
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В ноябре с конвейеров петербургских заводов сошли 36 200 автомобилей или на 17% больше, чем в ноябре прошлого года. Второй месяц подряд городские автозаводы выпускают более 36 тысяч машин. Наиболее выражена положительная динамика в ноябре – у Nissan. Здесь собрали на 20% автомобилей больше, чем в ноябре 2017 года. Рост по итогам 2018 года у предприятия может достичь 10%.

Понемногу прибавляется и доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства легковых автомобилей. Как сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб», по итогам 11 месяцев нынешнего года 7 моделей из Петербурга вошли в ТОП-25 самых востребованных автомобилей России. Kia Rio стала самой популярной иномаркой, а Hyundai Creta – лидер среди кроссоверов. Также на верхние строчки рейтинга попали Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

Сейчас три петербургских завода выпускают 9 моделей. В промзоне «Каменка» завод Nissan собирает кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, а предприятие Hyundai – Creta и Solaris, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. В промзоне «Шушары» с конвейера завода Toyota сходят Camry, Toyota RAV4.

Новости Ниссан, Хундай, Хендай, Киа, Тойота
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Петербургские заводы нарастили объемы производства
{{material_125163}}В ноябре с конвейеров петербургских заводов сошли 36 200 автомобилей или на 17% больше, чем в ноябре прошлого года. Второй месяц подряд городские автозаводы выпускают более 36 тысяч машин. Наиболее выражена положительная динамика в ноябре – у Nissan. Здесь собрали на 20% автомобилей больше, чем в ноябре 2017 года. Рост по итогам 2018 года у предприятия может достичь 10%.Понемногу прибавляется и доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства легковых автомобилей. Как сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб», по итогам 11 месяцев нынешнего года 7 моделей из Петербурга вошли в ТОП-25 самых востребованных автомобилей России. Kia Rio стала самой популярной иномаркой, а Hyundai Creta – лидер среди кроссоверов. Также на верхние строчки рейтинга попали Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.Сейчас три петербургских завода выпускают 9 моделей. В промзоне «Каменка» завод Nissan собирает кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, а предприятие Hyundai – Creta и Solaris, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. В промзоне «Шушары» с конвейера завода Toyota сходят Camry, Toyota RAV4.
2018-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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