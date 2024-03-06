Петербургских водителей попросили не спасать на ЗСД котят и уток

Ранее мы писали Лиса перебежала дорогу: о чем говорят приметы? В старину, когда в жизни людей было много необъяснимого и пугающего, встреча с лисой не предвещала ничего ... Читать далее

Большая часть экзотических находок – груз, выпавший на ходу из кузова грузовика. На северном участке ЗСД, который еще называют «дачным», проезжую часть летят бревна, кирпичи и упаковки утеплителя. На южном участке, проходящем через промзоны, чаще попадаются тяжелые и габаритные предметы: металлолом, контейнеры, бетонные блоки, листы гипрока. Один раз даже потеряли кабельную бухту, пишет издание Piter.TV

Иногда на трассе можно встретить животных и птиц. Дорожным инспекторам несколько раз приходилось спасать котят и однажды – утку с утятами. Специалисты призывают водителей не пытаться самостоятельно помочь нашим меньшим братьям. На случай любых экстренных ситуаций на трассе работают дорожные инспекторы. Их можно вызвать по номеру 0405.

Фото: Piter.tv

Время от времени на ЗСД находят брошенные самокаты. Петербуржцам напомнили, что на трассе запрещено передвигаться на самокатах, велосипедах, моноколесах и других подобных средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

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