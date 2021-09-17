Петербургским покупателям надоело ждать новые автомобили
На конец лета традиционно приходится пик отпусков, и дилеры фиксируют снижение потока клиентов. В этом году все оказалось иначе. Клиенты, хотевшие получить нужную комплектацию по привлекательной цене, поняли, что дешевле уже точно не будет, поэтому решили подбирать автомобиль из имеющегося небогатого ассортимента. Как рассказал 110RM.RU директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский, часто выбор останавливали на более «низкой» комплектации другой модели того же бренда. Например, покупатели, собиравшиеся приобрести Lada Granta, из-за дефицита модели выбирали Vesta или Xray в совершенно иной комплектации или другом цвете.
- 1 960 000 РBMW X5 2013 в Москве
- 2 830 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 2 777 000 РVolvo V90 Cross Country 2017 в Москве
- 655 000 РMercedes W123 1976 в Москве
- 1 950 000 РSubaru Impreza 2004 в Москве
- 2 399 999 РMercedes GL-класс 2010 в Москве
- 1 039 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 5 697 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 3 390 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 12 500 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
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