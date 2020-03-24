24 марта 2020, 19:25
Петербургский автопром показал в феврале незначительный рост
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Фото: Toyota
В феврале 2020 года три петербургских автозавода сообща выпустили 32 200 автомобилей. Это лучший результат февраля за последние шесть лет. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2014 года – 33 600 автомобилей.
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Столь оптимистичным показателям город обязан высокому спросу на продукцию местного автопрома в начале года. В январе-феврале объем продаж петербургских автомобилей в России увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Спрос на продукцию петербургского автопрома растет третий месяц подряд, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на агентство «Auto-Dealer-СПб».
В феврале нынешнего года три автозавода выпустили 32 200 автомобилей или всего на 0,3% больше, чем годом ранее. Но этого незначительного прироста оказалось достаточно для нового рекорда. Петербургский автопром показал лучший результат последнего месяца зимы после февраля 2014 года - тогда в городе собрали 33,6 тыс. автомобилей. Сейчас в Санкт-Петербурге выпускают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Семь из них входят в ТОП-15 российских бестселлеров.
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