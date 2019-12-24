24 декабря 2019, 15:41
Петербургский автопром продолжает сбавлять обороты
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Фото: Nissan
С января по ноябрь 2019 года три петербургских автомобильных завода сообща выпустили 338 тысяч легковых автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. В ноябре объемы производства снизились еще заметнее – сразу на 17% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
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По итогам 11 месяцев производство в Петербурге сократилось на 2% до 337 800 автомобилей. Сократилась и доля петербургского автопрома в общероссийских объемах производства – до 24,1% (-0,5%).
Сейчас в Санкт-Петербурге собирают 9 моделей: три Nissan (Qashqai, X-Trail и Murano), две Toyota (Camry и RAV4), две Kia (Rio и Rio X-Line) и две Hyundai (Solaris и Creta). Из них шесть моделей входят в ТОП-25 российских бестселлеров по итогам одиннадцати месяцев 2019 года. Kia Rio – самая популярная модель среди иномарок. Hyundai Creta - самый востребованный кроссовер. В числе других популярных автомобилей: Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.
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