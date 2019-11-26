Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 ноября 2019, 14:59

Петербургский автопром уходит в минус

  • 267
  • 0
За первые десять месяцев 2019 года три петербургских автозавода сообща выпустили 307 700 автомобилей или на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спад в октябре оказался еще более существенным – минус 5% к октябрю 2018-го.
Петербургский автопром уходит в минус

Фото: Nissan

Ранее мы писали
С января по сентябрь в нашей стране было продано более полумиллиона кроссоверов и вседорожников. Доля SUV-сегмента ...
Читать далее
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по октябрь 2019 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 200 машин меньше, чем годом ранее (-0,1%). В октябре с конвейеров сошло 34 400 автомобилей (-5%). Одновременно экспорт машин петербургской сборки уже превысил результат всего 2018 года.

Сложившая ситуация, по мнению гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, отражает снижение покупательского спроса. Наибольший рост производства был зафиксирован по итогам первых четырех месяцев (+7%). Российский авторынок в первом квартале также демонстрировал положительную динамику. Немного снизилась и доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства. По итогам 10 месяцев 2019 года она составляет 23,7% против 24,6% годом ранее.

Шесть выпускаемых в Петербурге моделей входят в ТОП-25 самых продаваемых в России автомобилей: Kia Rio (бестселлер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный кроссовер), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai. За отчетный период наиболее ощутимо снизились продажи трех «петербургских» моделей: Nissan X-Trail (-12%), Hyundai Solaris (-11%) и Toyota RAV4 (-9%). Вместе с тем, за январь-октябрь на 6% вырос спрос на Hyundai Creta, Toyota Camry и Nissan Qashqai.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Trajet
Цитата:| Кому: Александр Доброго времени суток! А какой у вас двигатель и коробка?
Захар
Форум Hyundai HD-78
Всем привет! Подскажите, полетел генератор hd 78 Хундай в наличии не где нет, может знаете от какой либо другой машины подходит? Спасибо!
Ильгиз
Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: ян ищи сальник без отражателя, который туго садиться на коленвал
александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Автомобили подорожали на 10%. Что будет с рынком?
Самые популярные автомобили у рэперов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Петербургский автопром уходит в минус
{{material_128207}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по октябрь 2019 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 200 машин меньше, чем годом ранее (-0,1%). В октябре с конвейеров сошло 34 400 автомобилей (-5%). Одновременно экспорт машин петербургской сборки уже превысил результат всего 2018 года.Сложившая ситуация, по мнению гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, отражает снижение покупательского спроса. Наибольший рост производства был зафиксирован по итогам первых четырех месяцев (+7%). Российский авторынок в первом квартале также демонстрировал положительную динамику. Немного снизилась и доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства. По итогам 10 месяцев 2019 года она составляет 23,7% против 24,6% годом ранее.Шесть выпускаемых в Петербурге моделей входят в ТОП-25 самых продаваемых в России автомобилей: Kia Rio (бестселлер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный кроссовер), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai. За отчетный период наиболее ощутимо снизились продажи трех «петербургских» моделей: Nissan X-Trail (-12%), Hyundai Solaris (-11%) и Toyota RAV4 (-9%). Вместе с тем, за январь-октябрь на 6% вырос спрос на Hyundai Creta, Toyota Camry и Nissan Qashqai.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Уфа Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.