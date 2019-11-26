26 ноября 2019, 14:59
Петербургский автопром уходит в минус
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За первые десять месяцев 2019 года три петербургских автозавода сообща выпустили 307 700 автомобилей или на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спад в октябре оказался еще более существенным – минус 5% к октябрю 2018-го.
Фото: Nissan
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Сложившая ситуация, по мнению гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, отражает снижение покупательского спроса. Наибольший рост производства был зафиксирован по итогам первых четырех месяцев (+7%). Российский авторынок в первом квартале также демонстрировал положительную динамику. Немного снизилась и доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства. По итогам 10 месяцев 2019 года она составляет 23,7% против 24,6% годом ранее.
Шесть выпускаемых в Петербурге моделей входят в ТОП-25 самых продаваемых в России автомобилей: Kia Rio (бестселлер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный кроссовер), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai. За отчетный период наиболее ощутимо снизились продажи трех «петербургских» моделей: Nissan X-Trail (-12%), Hyundai Solaris (-11%) и Toyota RAV4 (-9%). Вместе с тем, за январь-октябрь на 6% вырос спрос на Hyundai Creta, Toyota Camry и Nissan Qashqai.
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