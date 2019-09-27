27 сентября 2019, 13:30
Петербургский автопром завершил август с минусом
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В августе 2019 года три петербургских автомобильных завода сообща выпустили 30 900 машин или на 3% меньше, по сравнению с августом прошлого года. Главную роль в снижении объемов производства сыграли корпоративные отпуска.
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По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, на отрицательную динамику августа повлияли только корпоративные отпуска на петербургских автозаводах. Осенью на объемы выпуска автомобилей будет влиять общая ситуация на российском авторынке. По итогам 8 месяцев особенно серьезно упал спрос на продукцию петербургского завода Hyundai. Седаны Solaris потеряли 9%, а семейство Kia Rio – 8%. Тем не менее обе модели входят в российский ТОП-5 самых востребованных новых легковых автомобилей.
По итогам восьми месяцев нынешнего года 6 моделей, собираемых в Петербурге, вошли в ТОП-25 самых популярных моделей России. Помимо уже названных Hyundai Solaris и Kia Rio, спросом пользуются Hyundai Creta (бестселлер среди кроссоверов), Toyota RAV4, Toyota Camry (самый популярный бизнес-седан) и Nissan Qashqai. Всего на трех петербургских автозаводах выпускают 9 моделей автомобилей.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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