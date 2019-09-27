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27 сентября 2019, 13:30

Петербургский автопром завершил август с минусом

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В августе 2019 года три петербургских автомобильных завода сообща выпустили 30 900 машин или на 3% меньше, по сравнению с августом прошлого года. Главную роль в снижении объемов производства сыграли корпоративные отпуска.
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В августе нынешнего года в Петербурге собрали на 3% меньше автомобилей, чем в августе 2018-го. Ранее городской автопром демонстрировал уверенный рост по итогам каждого месяца, кроме мая. Поэтому небольшое снижение производства в конце лета не повлияло на общегодовые показатели. С января по август 2019 года с конвейеров в северной столице сошли 244 500 автомобилей (+3%). Доля петербургского автопрома в общероссийском производстве увеличилась до 24,2% (+0,3%).

По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, на отрицательную динамику августа повлияли только корпоративные отпуска на петербургских автозаводах. Осенью на объемы выпуска автомобилей будет влиять общая ситуация на российском авторынке. По итогам 8 месяцев особенно серьезно упал спрос на продукцию петербургского завода Hyundai. Седаны Solaris потеряли 9%, а семейство Kia Rio – 8%. Тем не менее обе модели входят в российский ТОП-5 самых востребованных новых легковых автомобилей.

По итогам восьми месяцев нынешнего года 6 моделей, собираемых в Петербурге, вошли в ТОП-25 самых популярных моделей России. Помимо уже названных Hyundai Solaris и Kia Rio, спросом пользуются Hyundai Creta (бестселлер среди кроссоверов), Toyota RAV4, Toyota Camry (самый популярный бизнес-седан) и Nissan Qashqai. Всего на трех петербургских автозаводах выпускают 9 моделей автомобилей.


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Петербургский автопром завершил август с минусом
{{material_124251}}В августе нынешнего года в Петербурге собрали на 3% меньше автомобилей, чем в августе 2018-го. Ранее городской автопром демонстрировал уверенный рост по итогам каждого месяца, кроме мая. Поэтому небольшое снижение производства в конце лета не повлияло на общегодовые показатели. С января по август 2019 года с конвейеров в северной столице сошли 244 500 автомобилей (+3%). Доля петербургского автопрома в общероссийском производстве увеличилась до 24,2% (+0,3%).По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, на отрицательную динамику августа повлияли только корпоративные отпуска на петербургских автозаводах. Осенью на объемы выпуска автомобилей будет влиять общая ситуация на российском авторынке. По итогам 8 месяцев особенно серьезно упал спрос на продукцию петербургского завода Hyundai. Седаны Solaris потеряли 9%, а семейство Kia Rio – 8%. Тем не менее обе модели входят в российский ТОП-5 самых востребованных новых легковых автомобилей.По итогам восьми месяцев нынешнего года 6 моделей, собираемых в Петербурге, вошли в ТОП-25 самых популярных моделей России. Помимо уже названных Hyundai Solaris и Kia Rio, спросом пользуются Hyundai Creta (бестселлер среди кроссоверов), Toyota RAV4, Toyota Camry (самый популярный бизнес-седан) и Nissan Qashqai. Всего на трех петербургских автозаводах выпускают 9 моделей автомобилей.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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