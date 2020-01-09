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9 января 2020, 20:44

Петербургский автовокзал усиленно работал на праздниках

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Фото: Пассажиравтотранс
В период новогодних и рождественских праздников - с 26 декабря 2019 года по 8 января 2020 года - услугами петербургского автобусного вокзала воспользовались 70 500 пассажиров.
Петербургский автовокзал усиленно работал на праздниках

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Как сообщает пресс-служба предприятия «Пассажиравтотранс», это на треть больше, чем годом ранее. При этом пик перевозок традиционно пришелся на последние рабочие дни уходящего года - 29 и 30 декабря. В эти даты пассажиропоток составил  более 6 000 человек в сутки, что вдвое выше, чем в обычные дни.

В указанный период времени пассажирские автобусы отправлялись со всех 9 платформ вокзала, причем в четком соответствии с расписанием. В общем и целом, в минувшем году петербургский автобусный терминал обслужил 1 077 000 пассажиров - это на 163 тыс. больше, чем в 2018-м.

На сегодняшний день с автовокзала на Обводном канале автобусы отправляются по 100 междугородным и международным маршрутам.


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Петербургский автовокзал усиленно работал на праздниках
{{material_128530}} Как сообщает пресс-служба предприятия «Пассажиравтотранс», это на треть больше, чем годом ранее. При этом пик перевозок традиционно пришелся на последние рабочие дни уходящего года - 29 и 30 декабря. В эти даты пассажиропоток составил  более 6 000 человек в сутки, что вдвое выше, чем в обычные дни. В указанный период времени пассажирские автобусы отправлялись со всех 9 платформ вокзала, причем в четком соответствии с расписанием. В общем и целом, в минувшем году петербургский автобусный терминал обслужил 1 077 000 пассажиров - это на 163 тыс. больше, чем в 2018-м.На сегодняшний день с автовокзала на Обводном канале автобусы отправляются по 100 междугородным и международным маршрутам.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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