Петербургский бизнесмен инсценировал угон собственного автомобиля (но очень простодушно)
По вновь вскрывшимся обстоятельствам в отношении предприимчивого автовладельца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Kia Sportage изъяли, а мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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24.01.2024, 22:31
Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
-
13.10.2023, 11:51
Какие популярные иномарки в Петербурге больше всего прибавили в цене
Эксперты проанализировали динамику цен на новые и подержанные автомобили в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что за минувший месяц некоторые из них получили прибавку в 1 млн рублей и более.Читать далее
-
01.08.2023, 07:20
В России серьезно выросла ставка утильсбора: на сколько подорожают популярные модели?
С 1 августа 2023 года власти повысили ставку утильсбора на новые и подержанные легковые и легкие коммерческие автомобили, а также грузовики и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи.Читать далее
-
30.06.2023, 11:44
В 5 утра Kia Sportage прилег отдохнуть в котлован
Эпичная авария произошла ранним утром в пятницу на севере Санкт-Петербурга. Водитель кроссовера Kia Sportage недооценил масштаб ремонтных работ на проспекте Луначарского, не справился с управлением и опрокинул машину в раскоп.Читать далее
-
13.06.2023, 14:22
Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
-
19.05.2023, 15:02
В Россию привезли европейские Kia Sportage: сколько за них просят?
Российские дилеры выставили на продажу короткобазную версию Kia Sportage пятого поколения, предназначенную для европейского рынка. Большинство кроссоверов представлены в дизельной версии.Читать далее
- 2 405 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 4 559 000 РKIA Sportage 2023 в Москве
- 1 963 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 4 259 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 2 936 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 4 599 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 2 820 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 3 100 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 2 710 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 3 280 000 РKIA Sportage 2023 в Москве
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