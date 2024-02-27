Петербургский бизнесмен инсценировал угон собственного автомобиля (но очень простодушно)

24.01.2024, 22:31

Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia

Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее