Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дмитрий Новиков

2 ноября 2026, 07:59

В Петербурге начали обкатку новых троллейбусов с теплым полом: какие маршруты изменятся первыми

В Петербурге начали обкатку новых троллейбусов с теплым полом: какие маршруты изменятся первыми

Без проводов, но с кондиционером и USB: как новые минские троллейбусы за 3,3 млрд изменят поездки петербуржцев

В Петербурге начали обкатку новых троллейбусов с теплым полом: какие маршруты изменятся первыми

В Петербурге готовят масштабное обновление троллейбусного парка. Вместимость каждой машины достигает 90 пассажиров. Салон оборудовали для поездок в холодный сезон. Завершить поставки планируют до конца 2026 года.

В Петербурге готовят масштабное обновление троллейбусного парка. Вместимость каждой машины достигает 90 пассажиров. Салон оборудовали для поездок в холодный сезон. Завершить поставки планируют до конца 2026 года.

В салоне каждого нового троллейбуса предусмотрено более 30 посадочных мест. Общая вместимость машины составляет 90 пассажиров. Для поездок установили систему кондиционирования и теплый пол. USB-разъемы позволят заряжать портативную технику. Троллейбусы МАЗ 303Т22 относятся к третьему поколению и имеют полностью низкий пол.

Троллейбусный парк №1 в Петербурге должен получить 86 машин Минского автомобильного завода (МАЗ). После передачи всей партии парк обновят полностью. Производитель должен завершить поставку до конца 2026 года. Лизинговый контракт «Горэлектротранс» заключил с АО «Росагролизинг» летом 2026 года; его стоимость составляет почти 3,3 млрд рублей. По расчету общей суммы контракта на количество троллейбусов, в среднем одна машина обходится примерно в 38,4 млн рублей.

Модель уже работает в Минске и Казани. Для Петербурга троллейбус доработали: машины получили северное исполнение. Поставляемый вариант рассчитан на работу под контактной сетью. Запас автономного хода составляет около 250 метров, этого хватит для маневров и коротких участков без контактных проводов. Отдельно закупают троллейбусы МАЗ 303Т21: для них предусмотрен увеличенный автономный ход не менее 30 километров.

Первые троллейбусы, изготовленные в Беларуси, прибыли в Петербург в конце октября 2026 года. На момент публикации сообщения они проходили обкатку в парке. Перед выходом на линию с пассажирами машины должны пройти проверку, регистрацию и оформление документов. В начале эксплуатации их планируют направить на маршруты № 15 и № 17. Новые троллейбусы будут обслуживать Кировский и Московский районы, а также Адмиралтейский.

Аккумуляторное оборудование для петербургских машин произвели предприятия белорусской группы компаний «Аккумуляторный альянс». Губернатор Александр Беглов отмечал, что белорусские троллейбусы уже хорошо себя зарекомендовали в Северной столице.

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