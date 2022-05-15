Петербургский завод Nissan в 2022 году возобновлять работу не планирует

Ранее мы писали Что происходит сейчас на петербургских автозаводах: последние новости В Санкт-Петербурге есть три автомобильных завода – Toyota, Hyundai и Nissan. Все три предприятия простаивают ... Читать далее

Генеральный директор Nissan Макото Учида сообщил в интервью изданию Automotive News , что, скорее всего, работа российского завода марки будет приостановлена на год. Компания уже «списала» свой российский бизнес в прогнозе на текущий финансовый год, который завершается 31 марта 2023 года. Таким образом, предприятие в Петербурге не возобновит работу до апреля следующего года. Это безусловно негативно повлияет на финансовые успехи Nissan в обозримом будущем.

Как сообщает «Фонтанка», петербургский завод Nissan несколько раз пытался возобновить сборку автомобилей. Сотрудники получили приглашение выйти на работу с 4 мая, затем срок сдвинули на 16 мая, а затем – на 23 мая. Теперь, учитывая сделанное главой Nissan заявление, планы по перезапуску кажутся безнадежными.

В пресс-службе петербургского автозавода не ответили на вопрос «Фонтанки» о производственных планах. В комитете по труду и занятости сообщили, что уведомление о простое подано до 13 мая, но не исключили, что компания продлит его в начале следующей недели.

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