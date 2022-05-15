Петербургский завод Nissan в 2022 году возобновлять работу не планирует
Как сообщает «Фонтанка», петербургский завод Nissan несколько раз пытался возобновить сборку автомобилей. Сотрудники получили приглашение выйти на работу с 4 мая, затем срок сдвинули на 16 мая, а затем – на 23 мая. Теперь, учитывая сделанное главой Nissan заявление, планы по перезапуску кажутся безнадежными.
В пресс-службе петербургского автозавода не ответили на вопрос «Фонтанки» о производственных планах. В комитете по труду и занятости сообщили, что уведомление о простое подано до 13 мая, но не исключили, что компания продлит его в начале следующей недели.
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