Петербургский завод выпустил 50-тысячный Nissan Qashqai
Предприятие «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отметил очередной юбилей. С конвейера петербургского завода сошел 50-тысячный кроссовер Qashqai. Им оказался полноприводный автомобиль синего цвета в комплектации LE+ с 2-литровым бензиновым двигателем (144 л.с) и вариатором X-Tronic.
Выпуск Qashqai стартовал в России в октябре 2015 года. В рамках программы по локализации производства, сборка кроссоверов была перенесена в Петербург из английского Сандерленда. Одновременно здесь ввели в эксплуатацию новый штамповочный цех. Первой деталью, вышедшей из под пресса, стала крыша Nissan Qashqai. Сталь для кузовных панелей российских «Кашкаев» поставляется с отечественных предприятий – Северстали и Магнитогорский Металлургический комбинат. Кроссоверы обуты в шины российского производства.
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Производство 50-тысячного Nissan Qashqai стало еще одной важной вехой в истории нашего предприятия. Благодаря сочетанию передовых технологий, современного дизайна и прекрасным потребительским качествам кроссовер Qashqai стал одним из наиболее популярных автомобилей бренда не только в России, но и в мире.
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Игорь Бойцов, генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»
По статистке каждый второй владелец Qashqai вновь покупает автомобиль марки Nissan, а половина из них опять останавливает свой выбор на Qashqai. Наибольшей популярностью у отечественных покупателей пользуется перламутрово-белый Nissan Qashqai в комплектации SE+ с вариатором X-Tronic.
Российское подразделение Nissan провело большую работу по адаптации к непростым условиям эксплуатации в России. В общей сложности в конструкцию кроссовера внесли более 200 изменений: увеличили дорожный просвет, расширили колею, перенастроили подвеску и рулевое управление. Обновленный кроссовер (на втором фото) также будет выпускаться на петербургском заводе Nissan.
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Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
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