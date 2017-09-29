29 сентября 2017, 21:57

Петербургскому трамваю исполнилось 110 лет

Сегодня в Атриуме Петропавловской крепости состоялось торжественное собрание работников предприятия «Горэлектротранс», посвященное 110-летию открытия трамвайного движения в Санкт-Петербурге.
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Как заметил председатель городского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, сегодня трамвай - самый эффективный вид городских перевозок. Один состав может заменить 24 маршрутки.

Современные трамваи – это удобный и комфортный вид транспорта. «Уверен: пройдут годы и десятилетия, но ленинградский-петербургский трамвай останется одной из визитных карточек Санкт-Петербурга», - заявил глава петербургского парламента.

История электрического транспорта Санкт-Петербурга началась 29 сентября 1907 года. В этот день на Васильевском острове было торжественно открыто трамвайное движение. Сегодня протяженность трамвайных путей составляет боле 220 км. По этому показателю Санкт-Петербург занимает 4 место в мире, уступая Мельбурну, Милану и Берлину. Ежедневно на линии выходят более 500 вагонов, которые курсируют по 39 маршрутам.

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Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
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Петербургскому трамваю исполнилось 110 лет
Как заметил председатель городского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, сегодня трамвай - самый эффективный вид городских перевозок. Один состав может заменить 24 маршрутки. Современные трамваи – это удобный и комфортный вид транспорта. «Уверен: пройдут годы и десятилетия, но ленинградский-петербургский трамвай останется одной из визитных карточек Санкт-Петербурга», - заявил глава петербургского парламента.История электрического транспорта Санкт-Петербурга началась 29 сентября 1907 года. В этот день на Васильевском острове было торжественно открыто трамвайное движение. Сегодня протяженность трамвайных путей составляет боле 220 км. По этому показателю Санкт-Петербург занимает 4 место в мире, уступая Мельбурну, Милану и Берлину. Ежедневно на линии выходят более 500 вагонов, которые курсируют по 39 маршрутам.
2017-09-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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