Петербургскому трамваю исполнилось 110 лет
Как заметил председатель городского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, сегодня трамвай - самый эффективный вид городских перевозок. Один состав может заменить 24 маршрутки.
Современные трамваи – это удобный и комфортный вид транспорта. «Уверен: пройдут годы и десятилетия, но ленинградский-петербургский трамвай останется одной из визитных карточек Санкт-Петербурга», - заявил глава петербургского парламента.
История электрического транспорта Санкт-Петербурга началась 29 сентября 1907 года. В этот день на Васильевском острове было торжественно открыто трамвайное движение. Сегодня протяженность трамвайных путей составляет боле 220 км. По этому показателю Санкт-Петербург занимает 4 место в мире, уступая Мельбурну, Милану и Берлину. Ежедневно на линии выходят более 500 вагонов, которые курсируют по 39 маршрутам.
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