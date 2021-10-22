Петербургскому троллейбусу 85 лет: посмотрите, как выглядит восстановленный раритетный ЯТБ-2
Фото: Горэлектротранс
В честь тружеников петербургского троллейбуса в Петропавловской крепости прозвучал традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. А в рамках локального празднования прошла презентация нового экспоната для Музея электрического транспорта, который располагается на Васильевском острове.
Речь идет о троллейбусе ЯТБ-2 образца 1938 года, который был, скажем так, правопреемником ЯТБ-1. Эта модификация выпускалась недолго - с 1937 по 1938 г.г. Отличием ЯТБ-2 от предыдущей модели были: измененная планировка, улучшенная конструкция рамы и ходовой части плюс модернизированная схема электрооборудования.
ЯТБ-2 – модель в своем роде уникальная, поскольку является единственным сохранившимся образцом не только в нашей стране, но и во всем мире. Как это часто случается, машину обнаружили случайно, 14 лет назад на одном из приусадебных участков в районе озера Зеркальное (Ленинградская область).
И в этом плане ЯТБ-2 как бы повторил судьбу «родственника» ЯТБ-1, который в свое время также был обнаружен на дачном участке (использовался вместо сарая). Нетрудно догадаться, что состояние «найденыша» ЯТБ-2 было хуже некуда - половина каркаса сгнила, другая была неоригинальной.
Реставраторы охотно взялись за работу, и она растянулась аж на 10 лет. К чести восстановителей, со своим делом они справились на отлично - раритетный троллейбус был приведен в рабочее состояние и окрашен в фирменные цвета ленинградских троллейбусов послевоенного времени.
В самое ближайшее время у гостей петербургского Музея электрического транспорта появится возможность лично познакомиться с ЯТБ-2, где он составит компанию ЯТБ-1, считающемуся чуть ли не флагманом музейной коллекции. При этом в Горэлектротрансе говорят, что «новичок» застаиваться не будет – как и ЯТБ-1, его будет привлекать к праздничным выездам ретро-техники.
Немного истории
Первым ленинградским троллейбусом стал ЯТБ-1. Тогда, 85 лет назад, 4 машины выехали на маршрут от Красной площади (ныне пл. Александра Невского) до пл. Труда.
Было бы неправдой сказать, что ЯТБ-1 являлся первенцем отечественного троллейбусостроения. Пальма первенства здесь по праву принадлежит модели ЛК. Свое название ЯТБ-1 получил по той причине, что производился на Ярославском автозаводе. Для своего времени модель была, если так можно выразиться, продвинутой, с целым набором прогрессивных новаций. Среди них - автоматические двустворчатые двери, установка для накачки шин, пневмооборудование для привода тормозов, стеклоочистители.
В основе кузова лежала склепанная из стандартных швеллеров рама, на которой строился полностью деревянный каркас, обшитый снаружи металлическими листами, а изнутри фанерой. Понятно, что все это хозяйство весило немало (9 тонн) и передвигалось не быстро.
Собирали ЯТБ-1 в период с 1936 по 1937 г.г. В общей сложности до начала Великой Отечественной войны было изготовлено чуть больше 900 ед. ЯТБ-1, ЯТБ-2, ЯТБ-4 и ЯТБ-4А, которые представляли собой целое семейство моделей с одной и той же базовой конструкцией и обликом. Самые стойкие экземпляры проработали в Ленинграде аж до 1959 года.
Интересно, что в Петербурге до сих пор проживает один из первых водителей ЯТБ-1 - ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Борис Иосифович Лерман. Он до сих пор не порывает связи с родным парком, воспитывает молодёжь, участвует в ретро-парадах Музея городского электрического транспорта.
Городские планы
За 45 лет, с 1936 по 1981 г.г., ленинградские троллейбусы перевезли 10 млрд пассажиров. В год XXII московской Олимпиады из 4 троллейбусных парков Северной столицы ежедневно выходили 892 троллейбуса, курировавших на 47 маршрутах общей протяженностью 606 км. В те времена за год ленинградские троллейбусы суммарно наматывали в год до 70 млн км. В «перестроечном» 1985-м «рогатые» перевезли в Ленинграде без малого 500 млн пассажиров, что на 9 млн больше, чем в 1980-м.
В настоящее время, по информации губернатора А. Беглова, городу «необходимо к 2024 году обновить более 600 трамваев и троллейбусов». При этом, как заявил глава Петербурга, вырастет парк троллейбусов с автономным ходом, которые могут часть маршрута проезжать без присоединения к контактной сети. Создание таких линий, по его словам, улучшит транспортную доступность новостроек и укрепит межрайонные коммуникации.
По задумкам городских властей завтра в центре Петербурга, на пл. Островского должна была состояться интересная троллейбусная выставка, однако из-за эпидемической ситуации принято решение ее отменить. При этом проезд троллейбусной ретро-колонны по центральным улицам СПб отменять не стали.
С Васильевского острова в колонне раритетов проследует и новый экспонат ЯТБ-2 1938 года, он поедет следом за другим ветераном - ЯТБ-1 образца 1936 года. Далее старинный транспорт поедет по Университетской набережной, Дворцовому мосту и по Невскому проспекту. Маршрут финиширует у Екатерининского сада.
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