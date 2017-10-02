Петербургскую Кольцевую «прокололи» в районе Мурино
Единственными въездными воротами в микрорайон была и пока что остается узенькая 2-полосная дорога вдоль внешнего кольца КАД, упирающаяся в не менее «потоконасыщенную» Шоссейную улицу (из п. Бугры). С каждым годом транспортная проблема здесь лишь усугублялась, дойдя в настоящее время до «точки кипения». Власти, думаю, и рады были бы разрубить «гордиев узел», да вот только разводили руками: «нема грошей».
Некоторая ясность в вопросе появилась в конце 2016-го, когда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил поэтапный план решения проблемы транспортной доступности Мурино и Нового Девяткино. Идея проста и понятна: нужна не только развязка с КАД в створе Гражданского проспекта, но и прямая дорога, связывающая этот самый проспект с областным микрорайоном.
Как сегодня заявил на встрече с журналистами председатель Дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский, на пробивку такого много что решающего участка дороги денег, увы, нет. Равно как и на полноценную развязку с Кольцевой. Но делать все равно что-то необходимо. Остановились на самом простом, малозатратном варианте, который не решает проблему заторов полностью, но хоть как-то способен облегчить ситуацию.
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«Прокол» на 100% профинансирован застройщиками данной территории. Понятно, что он не решает ситуацию кардинально, но мы все же ожидаем улучшения транспортной ситуации. Прогнозируем, что с вводом данной дороги примерно на 50% упадет трафик в сторону Шоссейной улицы, на которой сегодня явный перезагруз
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Юрий Запалатский, председатель Дорожного комитета Ленинградской области
По словам главного дорожника 47-го региона, отныне основная цель на объекте – полноценная развязка с КАД. Ленобласть спит и видит, что ей удастся договориться с Росавтодором о финансировании проекта. Тем более что никто не намерен просить у федералов 100-процентного вливания денег. «Мы планируем, что госсредств потребуется не более 60%, остальные 40% - деньги застройщиков территории, - заметил г-н Запалатский. – Последние уже проинформированы о наших планах и высказывают свое желание поучаствовать в столь необходимом для автомобилистов деле».
Только вот тешить себя надеждой, что развязка с Кольцевой в Мурино появится что называется, вот-вот, не приходится. В настоящее время лишь начаты проектно-изыскательские работы, на которые заложено 250 млн рублей, и которые продолжатся в 2018-м. Если все сложится так, как задумано, объект может обрадовать своими съездами-выездами лишь в 2019-м. И только после этого, как заявил корреспонденту 110km.ru Юрий Запалатский, можно будет начать разговор о пробивке дороги в сторону Гражданского проспекта.
Единственное изменение, которое может ожидать дорогу в ближайшее время, так это смена работы светофора, который появился минувшим летом на пересечении Шоссейной улицы и поворота на жилые кварталы Мурино. Сегодня он работает в режиме 50:50 для обеих направлений. Но с переориентацией транспортных потоков на вновь открытый «прокол», схема станет 70:30 в пользу дороги на Бугры.
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