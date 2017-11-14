Петербургу пригодится сингапурский дорожный опыт
Сделать это удалось в ходе официального визита делегации города на Неве в это государство. В рамках визита наши специалисты посетили Агентство наземного транспорта и местную компанию ST Electronic, где познакомились с работой интеллектуальной транспортной системы (ИТС), действующей в республике уже 10 лет.
Она представляет собой интегрирующую платформу для отдельных подсистем, связанных с управлением светофорами, заторами, дорожным информированием, системой сбора платы за проезд, и другими вопросами управления транспортным комплексом. Все эти системы тесно взаимосвязаны между собой путем обмена данными. Платформа ИТС позволяет каждой подсистеме получать необходимые данные от других систем, объединять и анализировать полученную информацию о работе транспортного комплекса для оперативного разрешения инцидентов на дорогах.
По словам директора «Цента транспортного планирования» Рубена Тертеряна, регламент работы сингапурских коллег по устранению последствий дорожных аварий представляет большой интерес для Санкт-Петербурга. Внедрение подобной системы в нашем городе позволило бы качественно улучшить управление дорожной ситуацией.
Стороны обменялись опытом по планированию массовых мероприятий с ограничением движения, что особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу. Также в ходе деловых встреч обсуждались особенности работы сингапурских коллег по взиманию платы за пользование транспортной инфраструктурой и доступ на территории. Азиатская республика переходит на новые принципы расчетов, основанные на реальном пробеге машины в день по дорогам. При этом планируется использовать преимущественно данные GPS-трекеров, а существующая система датчиков проезда будет выполнять контрольные функции.
Кроме того, петербургским специалистам рассказали о том, как Сингапур стимулирует отказ жителей от личного транспорта. В будущем году республика планирует ввести запрет на увеличение автопарка, что позволит при росте численности населения не увеличивать трафик на дорогах.
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