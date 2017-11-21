21 ноября 2017, 13:19

Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover

Заправившись на АЗС «Газпромнефть», петербурженка Елена Пидопригора стала обладателем дорого и в своем роде уникального Land Rover. Оно и понятно: данный внедорожник принял участие в трансконтинентальном ралли-рейде «Шелковый путь-2017».
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  Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover Land Rover Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover Land Rover Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover Land Rover Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover Land Rover Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover Land Rover Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover
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Напомним, что минувшим летом на бездорожье «Шелкового пути» выехали сразу 4 Land Rover. Стоявшей перед ними задачей было проверить в экстремальных условиях качество нового улучшенного дизельного топлива от АЗС «Газпромнефть» - «Дизель Опти». На всем пути следования – от России до Китая - баки «британцев» заполнялись исключительно данным топливом. Для своевременной «подпитки» впервые в истории ралли за караваном следовал топливозаправщик с 5 тоннами дизеля.

Водители, естественно, следили за поведением внедорожников – тяговыми и динамическими характеристиками, расходом и т.п. А уже на финише «Шелкового пути» автомобили были обследованы независимыми экспертами. Результаты диагностики двигателей, топливных систем и фильтров Land Rover порадовали и «сервисменов», и представителей «Газпромнефти» - техника пребывала в идеальном состоянии.

Участник ралли, блогер Антон Воротников: «50% машин ралли-рейда сходили с дистанции именно по причине некачественного топлива. Нередко машины вели себя неадекватно, были плохо управляемы и т.п. Наши же Land Rover шли по маршруту без проблем. На одном отрезке я даже установил личный рекорд по расходу топлива: 5,7 л/100 км. Для большого внедорожника это впечатляющий результат».

Land Rover Discovery 5, на котором ехал Воротников, и достался петербурженке Елене Пидопригора в результате победы в акции АЗС «Газпромнефть». Антон лично вручил бухгалтеру из СПб ключи прямо на АЗС и заправил автомобиль «Дизелем Опти» до полного бака.

«Не ожидала такого сюрприза! – восторженно заявила победительница розыгрыша. - За рулем я еще с 1990-х, но вряд ли муж доверит мне самой водить такую большую машину. Первое большое путешествие на ней мы уже запланировали - этим летом поедем на юг».

До конца года будет разыграно еще 6 автомобилей, значит, еще 6 человек станут обладателями серьезных внедорожников. Среди них – 3 Land Rover, принимавших участие в «Шелковом пути». Счастливчиками могут оказаться абсолютно все водители, кто заправится на АЗС «Газпромнефть» от 40 литров новым «Дизелем Опти» в период до 19 декабря 2017 года и зарегистрирует чек и номер своей карты программы лояльности на сайте: www.gpn-promo.ru.

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Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
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Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover
Напомним, что минувшим летом на бездорожье «Шелкового пути» выехали сразу 4 Land Rover. Стоявшей перед ними задачей было проверить в экстремальных условиях качество нового улучшенного дизельного топлива от АЗС «Газпромнефть» - «Дизель Опти». На всем пути следования – от России до Китая - баки «британцев» заполнялись исключительно данным топливом. Для своевременной «подпитки» впервые в истории ралли за караваном следовал топливозаправщик с 5 тоннами дизеля.Водители, естественно, следили за поведением внедорожников – тяговыми и динамическими характеристиками, расходом и т.п. А уже на финише «Шелкового пути» автомобили были обследованы независимыми экспертами. Результаты диагностики двигателей, топливных систем и фильтров Land Rover порадовали и «сервисменов», и представителей «Газпромнефти» - техника пребывала в идеальном состоянии.Участник ралли, блогер Антон Воротников: «50% машин ралли-рейда сходили с дистанции именно по причине некачественного топлива. Нередко машины вели себя неадекватно, были плохо управляемы и т.п. Наши же Land Rover шли по маршруту без проблем. На одном отрезке я даже установил личный рекорд по расходу топлива: 5,7 л/100 км. Для большого внедорожника это впечатляющий результат».Land Rover Discovery 5, на котором ехал Воротников, и достался петербурженке Елене Пидопригора в результате победы в акции АЗС «Газпромнефть». Антон лично вручил бухгалтеру из СПб ключи прямо на АЗС и заправил автомобиль «Дизелем Опти» до полного бака.«Не ожидала такого сюрприза! – восторженно заявила победительница розыгрыша. - За рулем я еще с 1990-х, но вряд ли муж доверит мне самой водить такую большую машину. Первое большое путешествие на ней мы уже запланировали - этим летом поедем на юг».До конца года будет разыграно еще 6 автомобилей, значит, еще 6 человек станут обладателями серьезных внедорожников. Среди них – 3 Land Rover, принимавших участие в «Шелковом пути». Счастливчиками могут оказаться абсолютно все водители, кто заправится на АЗС «Газпромнефть» от 40 литров новым «Дизелем Опти» в период до 19 декабря 2017 года и зарегистрирует чек и номер своей карты программы лояльности на сайте: www.gpn-promo.ru.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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