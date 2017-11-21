Петербургженка стала счастливым обладателем раллийного Land Rover
Напомним, что минувшим летом на бездорожье «Шелкового пути» выехали сразу 4 Land Rover. Стоявшей перед ними задачей было проверить в экстремальных условиях качество нового улучшенного дизельного топлива от АЗС «Газпромнефть» - «Дизель Опти». На всем пути следования – от России до Китая - баки «британцев» заполнялись исключительно данным топливом. Для своевременной «подпитки» впервые в истории ралли за караваном следовал топливозаправщик с 5 тоннами дизеля.
Водители, естественно, следили за поведением внедорожников – тяговыми и динамическими характеристиками, расходом и т.п. А уже на финише «Шелкового пути» автомобили были обследованы независимыми экспертами. Результаты диагностики двигателей, топливных систем и фильтров Land Rover порадовали и «сервисменов», и представителей «Газпромнефти» - техника пребывала в идеальном состоянии.
Участник ралли, блогер Антон Воротников: «50% машин ралли-рейда сходили с дистанции именно по причине некачественного топлива. Нередко машины вели себя неадекватно, были плохо управляемы и т.п. Наши же Land Rover шли по маршруту без проблем. На одном отрезке я даже установил личный рекорд по расходу топлива: 5,7 л/100 км. Для большого внедорожника это впечатляющий результат».
Land Rover Discovery 5, на котором ехал Воротников, и достался петербурженке Елене Пидопригора в результате победы в акции АЗС «Газпромнефть». Антон лично вручил бухгалтеру из СПб ключи прямо на АЗС и заправил автомобиль «Дизелем Опти» до полного бака.
«Не ожидала такого сюрприза! – восторженно заявила победительница розыгрыша. - За рулем я еще с 1990-х, но вряд ли муж доверит мне самой водить такую большую машину. Первое большое путешествие на ней мы уже запланировали - этим летом поедем на юг».
До конца года будет разыграно еще 6 автомобилей, значит, еще 6 человек станут обладателями серьезных внедорожников. Среди них – 3 Land Rover, принимавших участие в «Шелковом пути». Счастливчиками могут оказаться абсолютно все водители, кто заправится на АЗС «Газпромнефть» от 40 литров новым «Дизелем Опти» в период до 19 декабря 2017 года и зарегистрирует чек и номер своей карты программы лояльности на сайте: www.gpn-promo.ru.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное