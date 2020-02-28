28 февраля 2020, 17:12
Петербуржцам предложат выбрать места для стоянок
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Фото: gcup.spb.ru
Власти предложили жителям Санкт-Петербурга помочь сделать городскую среду более комфортной и поучаствовать в планировании городских автостоянок. Предложения просят присылать по электронной почте до 30 апреля.
Фото: gcup.spb.ru
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Любой желающий может до 30 апреля 2020 года направить свое предложение на электронный почтовый адрес Центра: pressa2@gcup.spb.ru. Все поступившие заявки проанализируют и учтут при отборе земельных участков, подходящих для создания городских автостоянок.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается 17 городских автостоянок общей вместимостью 2 211 машиномест. В 2020 году в Кронштадте появятся еще две новые парковки на 113 мест и одна на улице Савушкина вместимостью 80 мест. Кроме того, будут проектировать две стоянки на улице Оптиков (376 мест).
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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