Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
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Фото: КРТИ
Фото: Администрация Петроградского р-на
Фото: Администрация Петроградского р-на
Фото: Администрация Петроградского р-на
Фото: Администрация Петроградского р-на
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Маршрут, прямо сказать, необычен – на всем его протяжении применены тактильные наземные указатели, что позволяет пешеходам с плохим зрением беспрепятственно пройти от метро по Новочеркасскому пр. до Таллинской ул. и далее до пр. Шаумяна по направлению к школе-интернату, которая аккурат и осуществляет обучение детей с нарушением зрения.
А в Петроградском районе сегодня по причине дождя сорвалось торжественное открытие обновленной набережной реки Карповки - от улицы Чапаева до Первого медицинского университета! В пресс-службе райадминистрации подчеркнули, что проект реконструкции набережной растянут во времени до 2022 года и осуществляется поэтапно. Нынешняя красота - первая очередь проекта.
В период до 2021 года планируется реконструкция набережной от Барочной до Иоанновского переулка.
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