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6 сентября 2019, 17:47

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

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Фото: КРТИ
В Санкт-Петербурге завершено обустройство километрового маршрута, предназначенного для слабовидящих людей. Он пролегает от станции метро «Новочеркасская» до школы-интерната № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района.
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: КРТИ

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: Администрация Петроградского р-на

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: Администрация Петроградского р-на

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: Администрация Петроградского р-на

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: Администрация Петроградского р-на

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: КРТИ

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Фото: КРТИ

Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели

Маршрут, прямо сказать, необычен – на всем его протяжении применены тактильные наземные указатели, что позволяет пешеходам с плохим зрением беспрепятственно пройти от метро по Новочеркасскому пр. до Таллинской ул. и далее до пр. Шаумяна по направлению к школе-интернату, которая аккурат и осуществляет обучение детей с нарушением зрения.

А в Петроградском районе сегодня по причине дождя сорвалось торжественное открытие обновленной набережной реки Карповки - от улицы Чапаева до Первого медицинского университета! В пресс-службе райадминистрации подчеркнули, что проект реконструкции набережной растянут во времени до 2022 года и осуществляется поэтапно. Нынешняя красота - первая очередь проекта.

В период до 2021 года планируется реконструкция набережной от Барочной до Иоанновского переулка.

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Петербуржцам с нарушением зрения помогут тактильные наземные указатели
Маршрут, прямо сказать, необычен – на всем его протяжении применены тактильные наземные указатели, что позволяет пешеходам с плохим зрением беспрепятственно пройти от метро по Новочеркасскому пр. до Таллинской ул. и далее до пр. Шаумяна по направлению к школе-интернату, которая аккурат и осуществляет обучение детей с нарушением зрения.А в Петроградском районе сегодня по причине дождя сорвалось торжественное открытие обновленной набережной реки Карповки - от улицы Чапаева до Первого медицинского университета! В пресс-службе райадминистрации подчеркнули, что проект реконструкции набережной растянут во времени до 2022 года и осуществляется поэтапно. Нынешняя красота - первая очередь проекта.В период до 2021 года планируется реконструкция набережной от Барочной до Иоанновского переулка.
2019-09-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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