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23 сентября 2019, 22:13

Петербуржцев приглашают отметить 25-летие ГАЗели

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Фото: СПАРЗ
26 сентября в Автоцентре ГАЗ Приморский состоится мероприятие, посвященное 25-летию ГАЗели. Гостей праздника ждут интересные развлечения, живая музыка, розыгрыш призов, подарки и вкусные угощения.
Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели

Фото: СПАРЗ

Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели

Фото: СПАРЗ

Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели

Фото: СПАРЗ

Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели

Фото: СПАРЗ

Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели
Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели
Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели
Петербуржцев приглашают отметить 25 летие ГАЗели
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Торговый Дом «СПАРЗ» и Горьковский автомобильный завод отмечает 25 лет с момента начала серийного производства автомобиля «ГАЗель». Автомобиль, завоевавший поистине всенародную любовь, постоянно совершенствуется. За последние годы линейка «ГАЗелей» претерпела множество позитивных изменений, сохранив в себе самые главные качества: надежность, практичность, функциональность и доступную цену. 

В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: «ГАЗель Бизнес» и «ГАЗель Next». За счет широкого ассортимента модификаций эти автомобили способны решить любой транспортный вопрос в сфере коммерческих перевозок: грузовых и пассажирских, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений.

Самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта остается автомобиль нового поколения — «ГАЗель NEXT», серийное производство которой началось в апреле 2013 года. Новая модель быстро завоевала доверие и уважение профессионалов, получив самые престижные российские автомобильные премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России», «ТОП-5 Авто».

Автомобилям «ГАЗель» нет равных в своем сегменте по количеству модификаций и вариантов спецтехники, среди которых — грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и «комби», микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы. Единственный среди отечественных и представленных на российском рынке зарубежных производителей, ГАЗ серийно производит автомобили с 4 типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).

Торговый Дом «СПАРЗ» как официальный дилер ГАЗ приглашает вас принять участие в праздновании юбилея ГАЗели. В программе живая музыка, конкурсы, подарки, розыгрыш призов и угощения. Приходите, будет интересно! Ждем вас 26 сентября 2019 года в Автоцентре ГАЗ Приморский по адресу: ул. Земледельческая, д. 12. Начало в 14.00. Вход свободный.

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Отзывы по теме
Форум ГАЗ 3302 Газель
Цитата:| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. Цитата:| А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? Цитата:| Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) ...
Денис
«Газель» получила мотор Volkswagen и подушки безопасности
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
Владимир Стариков
«Газель Next»: от 699 тысяч рублей
Знакомый говорит, видел в Нижнем на дороге, возможно, опытный образец...
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Петербуржцев приглашают отметить 25-летие ГАЗели
{{material_127422}}Торговый Дом «СПАРЗ» и Горьковский автомобильный завод отмечает 25 лет с момента начала серийного производства автомобиля «ГАЗель». Автомобиль, завоевавший поистине всенародную любовь, постоянно совершенствуется. За последние годы линейка «ГАЗелей» претерпела множество позитивных изменений, сохранив в себе самые главные качества: надежность, практичность, функциональность и доступную цену. В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: «ГАЗель Бизнес» и «ГАЗель Next». За счет широкого ассортимента модификаций эти автомобили способны решить любой транспортный вопрос в сфере коммерческих перевозок: грузовых и пассажирских, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений.Самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта остается автомобиль нового поколения — «ГАЗель NEXT», серийное производство которой началось в апреле 2013 года. Новая модель быстро завоевала доверие и уважение профессионалов, получив самые престижные российские автомобильные премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России», «ТОП-5 Авто».Автомобилям «ГАЗель» нет равных в своем сегменте по количеству модификаций и вариантов спецтехники, среди которых — грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и «комби», микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы. Единственный среди отечественных и представленных на российском рынке зарубежных производителей, ГАЗ серийно производит автомобили с 4 типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).Торговый Дом «СПАРЗ» как официальный дилер ГАЗ приглашает вас принять участие в праздновании юбилея ГАЗели. В программе живая музыка, конкурсы, подарки, розыгрыш призов и угощения. Приходите, будет интересно! Ждем вас 26 сентября 2019 года в Автоцентре ГАЗ Приморский по адресу: ул. Земледельческая, д. 12. Начало в 14.00. Вход свободный.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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