23 сентября 2019, 22:13
Петербуржцев приглашают отметить 25-летие ГАЗели
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Фото: СПАРЗ
26 сентября в Автоцентре ГАЗ Приморский состоится мероприятие, посвященное 25-летию ГАЗели. Гостей праздника ждут интересные развлечения, живая музыка, розыгрыш призов, подарки и вкусные угощения.
Фото: СПАРЗ
Фото: СПАРЗ
Фото: СПАРЗ
Фото: СПАРЗ
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В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: «ГАЗель Бизнес» и «ГАЗель Next». За счет широкого ассортимента модификаций эти автомобили способны решить любой транспортный вопрос в сфере коммерческих перевозок: грузовых и пассажирских, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений.
Самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта остается автомобиль нового поколения — «ГАЗель NEXT», серийное производство которой началось в апреле 2013 года. Новая модель быстро завоевала доверие и уважение профессионалов, получив самые престижные российские автомобильные премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России», «ТОП-5 Авто».
Автомобилям «ГАЗель» нет равных в своем сегменте по количеству модификаций и вариантов спецтехники, среди которых — грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и «комби», микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы. Единственный среди отечественных и представленных на российском рынке зарубежных производителей, ГАЗ серийно производит автомобили с 4 типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).
Торговый Дом «СПАРЗ» как официальный дилер ГАЗ приглашает вас принять участие в праздновании юбилея ГАЗели. В программе живая музыка, конкурсы, подарки, розыгрыш призов и угощения. Приходите, будет интересно! Ждем вас 26 сентября 2019 года в Автоцентре ГАЗ Приморский по адресу: ул. Земледельческая, д. 12. Начало в 14.00. Вход свободный.
Комментарии
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Цитата:| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. Цитата:| А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? Цитата:| Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) ...
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