30 июля 2017, 20:22

Петербуржцы активно высказываются, нужны ли им охраняемые велопарковки

Более 1000 человек приняли участие в опросе о необходимости создания в Санкт-Петербурге охраняемых велопарковок. Необходимо отметить, что опрос запущен Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры в прошлом месяце, и по сей день исследование продолжается.
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В опросе всего 5 коротких вопросов. Результаты будут в дальнейшем использованы в работе над перспективными проектами в сфере развития велосипедной инфраструктуры города.

Как мы уже информировали, в 2017 году в Северной столице создаются 5 новых веломаршрутов, которые представляют собой связную велосипедную сеть: «Станция метро Крестовский остров – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»; «Набережная реки Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»; велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны; «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»; «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».

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Отзывы по теме
Средний кроссовер
Ну есть немного, если по городу по бездорожью, то до 15сотню, по трассе 10-13, как ехать будешь, ну так 150 сил, турбовых, это вам не шутки.
arallov_85
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Радует, что Хавал добавил лошадей, это сделает и так шуструю машинку и еще более бодрой. Должно позитивно сказаться при езде в черте города.
Глеб
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
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Петербуржцы активно высказываются, нужны ли им охраняемые велопарковки
В опросе всего 5 коротких вопросов. Результаты будут в дальнейшем использованы в работе над перспективными проектами в сфере развития велосипедной инфраструктуры города.Как мы уже информировали, в 2017 году в Северной столице создаются 5 новых веломаршрутов, которые представляют собой связную велосипедную сеть: «Станция метро Крестовский остров – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»; «Набережная реки Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»; велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны; «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»; «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».
2017-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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