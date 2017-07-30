30 июля 2017, 20:22
Петербуржцы активно высказываются, нужны ли им охраняемые велопарковки
Более 1000 человек приняли участие в опросе о необходимости создания в Санкт-Петербурге охраняемых велопарковок. Необходимо отметить, что опрос запущен Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры в прошлом месяце, и по сей день исследование продолжается.
В опросе всего 5 коротких вопросов. Результаты будут в дальнейшем использованы в работе над перспективными проектами в сфере развития велосипедной инфраструктуры города.
Как мы уже информировали, в 2017 году в Северной столице создаются 5 новых веломаршрутов, которые представляют собой связную велосипедную сеть: «Станция метро Крестовский остров – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»; «Набережная реки Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»; велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны; «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»; «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».
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