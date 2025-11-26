Почему водители выбирают подозрительные омывайки и антифризы: ловушка для кошелька или разумный расчет?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

26 ноября 2025, 08:58

Водители в Петербурге все чаще выбирают недорогие зимние жидкости. Продажи растут, но качество товаров вызывает вопросы. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Что скрывается за экономией на автотоварах?

В последние недели в Петербурге заметно увеличился спрос на автомобильное электрооборудование. По информации ДП, продажи этой категории товаров в ноябре выросли на 7% по сравнению с октябрем. Водители стали чаще приобретать лампы, элементы оптики, а также детали для систем охлаждения и тормозов. Осенне-зимний сезон традиционно приносит новые заботы: короткий световой день, сырость и перепады температур вынуждают автовладельцев обновлять электрику, следить за состоянием генераторов и стартеров, а также вовремя менять антифриз и тормозные колодки.

Однако на фоне роста интереса к качественным деталям, в городе на Неве наметился и другой тренд. Все больше автомобилистов предпочитают экономить на простых зимних автотоварах, выбирая дешевые незамерзающие жидкости и антифризы сомнительного происхождения. Как отмечают эксперты, на рынке появилось множество бюджетных вариантов, которые привлекают покупателей низкой ценой, но вызывают вопросы по составу и безопасности.

Цены на запчасти в Петербурге за последний месяц снизились в среднем на 3%, а детали для тормозной системы подешевели на 5%. В то же время электрооборудование и компоненты для охлаждения, напротив, подорожали на 2%. Аналитики связывают это с сезонными изменениями спроса и особенностями логистики. Интересно, что продажи аккумуляторов остались на прежнем уровне, что объясняется отсутствием сильных морозов в начале зимы.

Импортозамещение также внесло свои коррективы: доля российских производителей тормозных жидкостей и антифризов за последние годы выросла более чем на треть. Это позволило стабилизировать поставки для сервисных центров и расширить ассортимент. Однако, как отмечают специалисты, летом доля экономсегмента среди антиобледенителей превысила 50%. Такой сдвиг объясняется спросом со стороны муниципальных и дорожных предприятий, а также изменениями в логистике и ограничениями на ввоз компонентов из стран ЕАЭС.

Корпоративные клиенты, по оценкам аналитиков, формируют более 65% оборота рынка тормозных жидкостей и антифризов. В мегаполисах именно они диктуют ассортиментную политику дистрибьюторов, вынуждая розничные магазины внедрять новые сервисы, такие как предзаказ и отслеживание остатков.

С наступлением холодов водители спешат заменить воду в бачках омывателей на незамерзающую жидкость. Однако, как сообщает ДП, все чаще такие товары приобретаются в интернете или вдоль дорог, где можно встретить пирамиды из синих канистр по подозрительно низкой цене. Несмотря на наличие сертификатов, содержимое таких емкостей зачастую остается загадкой. Эксперты предупреждают: экономия на качестве может обернуться серьезными проблемами для автомобиля.

Большинство других жидкостей, таких как антифриз и тормозная жидкость, не требуют сезонной замены, но их состояние важно контролировать. Рекомендуется обновлять их хотя бы раз в три года, чтобы избежать коррозии и поломок. Вода, попадающая в системы, может быть агрессивной к деталям, а сезонные аксессуары вроде щеток и скребков проще купить, чем искать дома. Продажи таких мелочей традиционно растут в разы с наступлением зимы.

Цены на автотовары в течение года оставались стабильными, но с недавних пор предприниматели начали корректировать их в сторону увеличения на 5–7% из-за изменений в налоговой политике. Специалисты советуют приобретать автотовары только у проверенных продавцов, даже если это немного дороже. Такая стратегия снижает риск нарваться на подделку и гарантирует правильный выбор.

В то же время на рынке заметно выросло количество низкокачественных жидкостей. Многие водители, стремясь сэкономить, выбирают самые дешевые варианты, не задумываясь о последствиях. Это приводит к тому, что зимой некачественный антифриз может замерзнуть, а летом — закипеть, что чревато серьезными поломками. Владельцы автосервисов отмечают, что все чаще сталкиваются с контрафактными маслами и жидкостями, купленными в интернете по подозрительно низкой цене. Иногда даже запах выдает подделку — вместо масла из канистры пахнет ацетоном.

Таким образом, желание сэкономить на обслуживании автомобиля может обернуться куда большими расходами. Эксперты советуют не рисковать и выбирать только проверенные товары, особенно в зимний период, когда от качества жидкостей зависит не только исправность машины, но и безопасность на дороге.

